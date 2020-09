Reconocen Merary Villegas y Tatiana Clouthier que Jóvenes Construyendo el Futuro necesita mayor supervisión

En charla con empresarios, las diputadas federales aceptaron que no se están cuidando bien los recursos que se han destinado a este programa, al cual en dos años le han invertido más de 65 mil millones de pesos

Antonio Olazábal

Tanto Merary Villegas Sánchez como Tatiana Clouthier Carrillo, diputadas federales por Morena, reconocieron en una comida con empresarios que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro necesita una mayor supervisión.

Ambas legisladoras federales fueron muy críticas con el programa que ha destinado en los últimos dos años alrededor de 65 mil millones de pesos, y que para el 2021 tendrá un presupuesto de 20 mil 600 millones de pesos.

Clouthier Carrillo reconoció que se tiene que supervisar mejor el programa, y que el recurso destinado a Jóvenes Construyendo el Futuro no está bien cuidado, por ende tienen como legisladoras que poner más atención al respecto.

"Es una capacitación que va de seis meses a un año y el patrón decide, el entrenador, por decirlo así, o el capacitador, cuánto tiempo lo quiere y él debería estar reportando que no está 'jalando' o que no está viniendo para que se le diera de baja, pero capto que la alerta es 'hay que supervisar bien Jóvenes Construyendo el Futuro'", subrayó.

"Me llevo la tarea de que necesita más supervisión Jóvenes Construyendo el Futuro, creo que esa es la parte que me llevo ahorita... yo creo que aquí el punto es muy fácil, a nosotros nos corresponde cuidar el buen uso de los recursos, este recurso no está bien cuidado, esa es la conclusión, esa es la tarea que nos tenemos que llevar", añadió.

Villegas Sánchez aceptó ante los comentarios de los empresarios en la reunión que se está haciendo en ocasiones mal uso del programa; sin embargo lo defendió, ya que considera que es una iniciativa muy noble, pero que debe pulirse todavía más.

"Hay una visión desde la parte patronal donde dicen que lo que usted comentaba (le dice al empresario) no produce, no hay esa corresponsabilidad patronal-empleo y eso es una parte, lo que usted acaba de comentar", explicó.

"Creo que no lo hemos logrado todavía, te lo digo porque yo conozco a la que es coordinadora estatal de Jóvenes Construyendo el Futuro y se le ha dado mal uso al programa... un ejemplo, una alcaldesa, no voy a decir nombres aglutinó o solicitó a muchos Jóvenes Construyendo el Futuro, se hizo como una brigada y los traía como brigadores, en la calle, como si fuera su brigada, y pues ¿qué formación les estaba dando a los jóvenes? No estaban recibiendo ninguna formación por estar ahí en el programa, realmente sí se le ha dado mal uso, pero el objetivo del programa es muy noble".