ReconocerÃ¡n a artistas en el festival MÃºsica en el Parque, en MazatlÃ¡n

Reconocerán a artistas en el festival Música en el Parque, en Mazatlán

La segunda edición del evento musical se celebrará en el Parque Ciudades Hermanas, con entrada libre

Dantiela Mendoza

MAZATLÁN._ El músico Manuel Cázares y el bailarín Agustín Martínez tienen algo en común: una destacada trayectoria profesional y han hecho grandes aportaciones a las bellas artes desde su disciplina, factores que la Fundación Bella y el Instituto Sinaloense de Cultura reconocerán el próximo sábado 18 de mayo durante la celebración del segundo festival artístico Música en el Parque.

El evento, a realizarse en el Parque Ciudades Hermanas de Mazatlán, será el marco donde, junto con el maestro Enrique Patrón de Rueda y la pintora Liliana Bandín Gaxiola, recibirán el Premio a la Trayectoria Artística Mazatlán 2019.

Este galardón se entrega anualmente a los artistas que a lo largo de una extensa y brillante carrera han sobresalido con excelencia en su disciplina artística, han formado e inspirado a niños y jóvenes sinaloenses para ser mejores ciudadanos y a elevar su calidad de vida.

La invitación es abierta a la población en general, pues además de atestiguar el reconocimiento a estos artistas mazatlecos, podrán disfrutar de un programa musical y artístico que Fundación Bella ha preparado para la comunidad, con la participación especial del músico Alejandro Marcovich, el reencuentro de la banda de rock Hechos Raros, una presentación especial de Los Green Tails, un tributo a Queen por Zaz y el Coro Ángela Peralta, así como un concierto con La Rezaka y la Pink Power Band.

La cita es para el sábado 18 de mayo, en el Parque Ciudades Hermanas, a partir de las 18:20 horas. Entrada libre.

Danza como estilo de vida

Con 28 años de vida profesional en la danza contemporánea, 21 de ellos como miembro de la Compañía Delfos y maestro pionero de la Escuela de Danza Contemporánea de Mazatlán, el bailarín Agustín Martínez recibirá el Premio a la Trayectoria Artística Mazatlán 2019, justo cuando la pedagogía, la investigación y el trabajo comunitario dominan su horizonte.

“He tenido el privilegio de trabajar al lado de empresas muy importantes, como Delfos, he sido parte de proyectos que han impulsado cambios en la comunidad, como la Escuela Profesional de Danza, por eso sé que ahora esto de ahora ir a las secundarias a bailar, a enseñarles cosas distintas a los chavos y estar juntando en Dance Inc a los diferentes crews de danza urbana será propiciar una nueva realidad de la danza en nuestra comunidad”, considera el también maestro y coreógrafo.

Complacido del reconocimiento que le hacen Fundación Bella y el ISIC, Martínez reconoce que este tipo de logros son también un compromiso para el artista, pero sobre todo un incentivo para continuar realizando con pasión y constancia su labor.

“Ponerle el corazón a cada proyecto, recibas o no dinero a cambio, poner tu empeño en su realización es nuestra constante. La danza me ha dado una capa para la edad y me quita muchos años, pero también una capa de superhéroe que me ha forzado a ser mejor persona y compartir con los demás lo que sé, lo que amo y lo que puede cambiar la vida de las personas”, añade.

Músico por vocación

Nacido en el pueblo de El Roble, en una época donde la bonanza económica permitió a sus habitantes tener una elevada calidad de vida, Manuel Cázarez Zamudio tuvo la fortuna de que la música llegara a su vida y le diera un rumbo que ningún otro músico mazatleco antes había tenido: ser productor musical de grandes estrellas de la música pop y del regional mexicano.

“Yo inicié en la música desde los 7 años, estudiando solfeo en El Roble, mi pueblo natal, era una época diferente a la de hoy, en la que tuve la fortuna de aprender a tocar el órgano muy niño y a los 10 años yo ya iba a tocar en las iglesias de San Ignacio, Aguacaliente de Gárate y otros lugares, eso me dio grandes experiencias en mi niñez y me permitió obtener una beca para estudiar música”, recuerda.

A los 13 años, Manuel Cázarez entró a estudiar a la Escuela Superior de Música Sacra de Guadalajara y unos años después al Conservatorio Nacional de Música de México, donde se especializó en el piano y los arreglos musicales.

“Al principio fui pianista de artistas como Ricardo Ceratto, Vikky Carr, Estela Núñez y, por muchos años, trabajé con Juan Gabriel, en sus giras y conciertos, posteriormente entré a la industria de la grabación y me dediqué a hacer arreglos a la música, estuve trabajando con el maestro Rubén Fuentes, durante más de 20 años con Joan Sebastian como arreglista y actualmente estamos al lado de Pepe Aguilar y de su hijo, Leonardo Aguilar, en los arreglos musicales”, detalla.

Otros famosos que cuentan con el trabajo del maestro Cázarez son Gerardo Ortiz, Chuy Lizárraga y Adán Pérez.