Reconocerán a Mirna Medina con el Premio Agustina Ramírez

Los premios se agradecen, pero lo más importante para nosotras es que se nos apoye en las labores que estamos haciendo, dice la líder de Las Rastreadoras de El Fuerte, que será distinguida por el Gobierno de Sinaloa, a través de la Sepyc

Carlos Bojórquez

13/02/2020 | 12:01 AM

LOS MOCHIS._ La lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereida Medina Quiñónez, será reconocida con el Premio Estatal al Mérito Social 'Agustina Ramírez', otorgado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

"Los premios se agradecen, pero lo más importante para nosotras es que se nos apoye en las labores que estamos haciendo", expresó.

"Queremos trabajar para la no repetición, ojalá lográramos eso, que ya no hubiera más personas desaparecidas. Esperamos que las autoridades ya se pongan bien las pilas para que la inseguridad pare, que podamos salir a la calle sin el temor de ser levantados o que estemos con el pendiente de que nuestros hijos no lleguen a casa", añadió.

Mirna reconoce que mucho ha cambiado desde que empezaron a rascar la tierra en busca de fosas clandestinas, hace cinco años y medio, y no puede evitar recordar que tras su primer hallazgo, el 5 de diciembre de 2014 en las inmediaciones de la comunidad fortense de La Choya, fue llevada a comparecer ante la Procuraduría de Justicia del Estado porque había encontrado una fosa con cinco cuerpos.

"Las autoridades al principio no querían reconocer que había desaparecidos, y luego pues no querían que hubiera personas buscando, pero para nosotras era más fuerte la necesidad de saber dónde estaban nuestros hijos, y nos enfrentamos a ese gobierno indolente, a la sociedad, y también a la delincuencia, pues recibimos amenazas", señaló.

Las Rastreadoras de El Fuerte es un colectivo conformado principalmente por madres que decidieron aventurarse a buscar a sus hijos desaparecidos, tomando el ejemplo de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo. En cinco años de búsqueda han recuperado 192 cuerpos que en su mayoría estaban enterrados clandestinamente, de los que 152 han sido identificados y regresados a sus familias.

Este viernes se entregará a Mirna Medina el Premio Agustina Ramírez, que consiste en una medalla de oro y la cantidad de 30 mil pesos en efectivo, durante la ceremonia del 141 aniversario luctuoso de la Benemérita del Estado de Sinaloa.

SU HISTORIA

El 14 de julio de 2014, Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna, abordó una camioneta Explorer de color negro en una gasolinería ubicada en la entrada a El Fuerte, donde vendía 'chácharas', y ya no se supo de él.

Cuando Mirna acudió a las autoridades para denunciar su desaparición y pedir que lo buscaran, las palabras del comandante de la Policía Municipal se le clavaron en el pecho: nosotros no buscamos, le dijo. Así que ella se decidió a rastrear los montes, los campos, los cerros, olisqueando ese aroma de muerte que brota de la tierra transgredida como un grito desesperado.

Otras mujeres se le unieron para buscar a sus hijos y a sus esposos, y así surgió, en aquel septiembre de 2014, el Grupo Desaparecidos del Fuerte, que algún tiempo después sería rebautizado por el periodista Javier Valdez como 'Las Rastreadoras'.

El 14 de julio de 2017, exactamente a tres años de la desaparición del hijo de Mirna Medina, las Rastreadoras encontraron un cráneo y algunos pocos pedazos de hueso en las faldas de un cerro, ubicado en las inmediaciones de Ocolome. Unos días después se confirmó que eran los restos de Roberto, fue todo lo que ella pudo recuperar de su hijo.

Cuatro meses después fue promulgada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y actualmente, Mirna Medina forma parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

Este fin de semana, inmediatamente después de que Mirna reciba el Premio al Mérito Social 'Agustina Ramírez', las Rastreadoras de El Fuerte participarán en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda, a desarrollarse en Veracruz, donde compartirán conocimientos y apoyo moral con colectivos de todo el País.