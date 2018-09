Recorre Quirino las comunidades mÃ¡s afectadas de El Fuerte

Recorre Quirino las comunidades más afectadas de El Fuerte

La Alcaldesa Nubia Ramos Carvajal informó que han contabilizado unas 600 viviendas con daños parciales, y 25 de ellas son pérdida total

Carlos Bojórquez

EL FUERTE._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un recorrido por las comunidades del municipio de El Fuerte más afectadas por la depresión tropical 19-E, acompañado por el secretario federal de Salud, José Narro Robles, y el subsecretario de la Sedesol, Javier García Bejos.

El recorrido inició en la Escuela Primaria Federal Francisco Javier Mina, de la comunidad Higueras de los Natoches.

Ahí, la alumna de sexto grado, Gloria Abigail Apodaca Quijano, señaló a las autoridades que aunque ha llegado ayuda, no es suficiente, pues hay personas que no han recibido algún apoyo, por lo que pidió que se mejore el control en las labores de distribución de víveres.

"Porque mi familia afortunadamente corrió con suerte, y no se nos metió el agua, pero hay otros que no pueden decir lo mismo", expresó.

Asimismo, dijo que a algunos salones se les levantó el piso, y se dañaron butacas, sillas y mesitas, además de un proyector y un equipo de sonido. También solicitó que se les construya una 'buena' cerca perimetral, y que se coloquen topes y señalamientos de reducción de velocidad.

Los pobladores de la colonia indígena La Cruz Pinta, indicaron que muchas de las 150 viviendas resultaron dañadas.

En El Ranchito de Mochicahui, la señora Guadalupe Vega Buitimea mostró los daños a su casa, que quedó atrapada en un paso de agua. Ella estaba dormida, su esposo la despertó y alcanzó a salir, pero el agua se llevó todas sus cosas.

"Mi esposo me habló, la casa ya se estaba partiendo, y alcancé a salir brincando por la ventana. Aquí ya no quiero vivir, me da miedo, el arroyo se fue por aquí, el agua nos llegaba hasta el pecho. Todo se fue por aquí", narró.

La Alcaldesa Nubia Ramos Carvajal informó que han contabilizado unas 600 viviendas con daños parciales, y 25 de ellas son pérdida total. También reportó que aún no hay acceso a la comunidad Rancho de los Zavala.

En El Carricito, el comisariado ejidal Ramón Romero Leyva, comentó que el agua arrasó algunas parcelas y corrales, y los alumnos de la Escuela Primaria Narciso Mendoza denunciaron que las aulas 'se están cayendo'.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que solicitaría acceder al fondo revolvente del Fonden para apoyar a la gente de más bajos recursos.

"Lo primordial es el agua, abastecer de agua potable, los caminos y las viviendas, y vamos a ver si podemos meterlo en el Fonden, y aprovechar ahorita este fondo de emergencia para entrarle", dijo.

SEDESOL HA DISPUESTO MÁS DE 30 MILLONES DE PESOS

Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, de la Sedesol, indicó que se ha dispuesto ya de un fondo inmediato de más de 30 millones de pesos.

"Estamos trabajando con los presidentes municipales y el Gobierno del Estado, en mucha coordinación, para que esto, que es a veces el primer rostro de la desesperación de la gente, cuando hay este tipo de situaciones, la falta de agua y alimentos, quede completamente cubierto", comentó.

Los recursos se han invertido en 600 toneladas de alimento, 'otro tanto' de agua, y 30 mil litros de leche. Además, los 50 comedores comunitarios en operación estarán repartiendo más de 30 mil raciones diarias y se destinarán más de 10 millones de pesos en empleo temporal.