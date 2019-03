Recorre su librero Ana BelÃ©n LÃ³pez, ante estudiantes de preparatoria

Recorre su librero Ana Belén López, ante estudiantes de preparatoria

La autora comparte con alumnos una charla sobre las mujeres escritoras que han poblado sus lecturas

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La escritora Ana Belén López decidió recorrer su librero para reconocer en éste la enorme cantidad de mujeres escritoras que han poblado sus lecturas, esa experiencia la compartió con los alumnos de la preparatoria Antonio Rosales de la UAS.

Entre alumnos, la autora decidió celebrar el Día Internacional de la Mujer, en una charla en la que abordó a la mujer en la literatura.

Desde el primer momento de la charla, la escritora planteó una forma cálida y orgánica para ofrecer su experiencia con la lectura de obras escritas por mujeres.

Inició con la novela romántica del Siglo 19: Jane Austin que con su Orgullo y prejuicio, y Emily y Charlote Bronte, dos hermanas, también inglesas que escribieron obras espléndidas como Cumbres borrascosas que han sido llevadas al cine y la televisión con éxito.

“La lectura del Diario de Ana Frank fue uno de mis textos de infancia, en un taller que estoy dando a adolescentes me preguntaron que si era cierto que habían matado a millones de judíos hace muchos años, la pregunta me sorprendió porque para mi la matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial es un lugar común y me di cuenta que para las nuevas generaciones no lo es, por eso me parece saludable que adolescentes lean a una adolescente como Ana Frank que en su libro comparte su vivencia” compartió.

“En el Siglo 20 algunas mujeres decidieron cambiar de la novela romántica a la erótica, en la que han participado con una gran fortuna, en esta línea están escritoras francesas como Anais Nin, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, que con su novela El Amante le dio vida al erotismo de una manera equilibrada, Marguerite Yourcenar, Susan Sontag que fue muy valiente para su época porque empezó a escribir sobre homosexualidad”.

DE MÉXICO

“Sor Juana es una mujer que deslumbra por su sabiduría, su obra es tan importante que pertenece al ámbito de la literatura universal, en Netflix están pasando una serie sobre su vida y su obra", relató. Dijo que la obra de la sinaloense Inés Arredondo fue publicada a mediados del los años 60 del siglo 20, y que sus cuentos despiertan mucho interés de los académicos.

"Su reconocimiento es enorme y sus historias se desarrollan en medio del paisaje de nuestro Estado”, comentó.

"Helena Garro en Recuerdos del porvenir, el que narra, quien cuenta la historia es el futuro que ya sabe lo que pasó y nos cuenta la historia de una familia. Nelly Campobello tiene una precisión del lenguaje impresionante. Además de adquirir conocimiento, cuando leemos obtenemos mucho placer”.

Afirmó que leer ofrece muchas satisfacciones porque el lenguaje ofrece posibilidades infinitas para enfrentar y conocer el mundo.

Invitó a dejar que las palabras de las autoras sorprendan, lleven a descubrir a los lectores nuevas formas de ver el mundo.

Los alumnos de la preparatoria Rosales antes de la charla realizaron una tarea en la que investigaron la vida de una mujer, la mayoría de ellas escritoras. Ana Belén López retomó algunos nombres expuestos por los alumnos para abundar sobre su obra.

“Guadalupe Nettel, Veronica Herbert, Fernanda Melchor están conectadas con la autoficción en donde la autora da datos precisos sobre ella misma, muestran datos concretos de su vida y lo mezclan con historias de ficción realmente sorprendentes de tal manera que el lector no sabe en dónde termina la vida del escritor y cuál es la parte de ficción”.

Al final de la charla, la escritora mazatleca señaló que la UAS no tiene carreras de humanidades.

“Porque en Mazatlán los jóvenes no pueden estudiar Letras, Historia , Filosofía, Historia del arte o Literatura, estoy convencida que las universidades y la academia hace que se genere ese ambiente de bibliotecas, librerías, grupos, talleres para que surjan escritores, a pesar de que en el puerto ni las universidades públicas ni las privadas ofrecen carreras humanísticas, de cualquier manera existen en la localidad talleres literarios”.