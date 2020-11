Recorte a presupuesto pone en riesgo elecciones y deja sin recursos a consulta ciudadana, reclama INE

El instituto dice que la diminución de recursos afecta la operación del instituto y sus proyectos, así como la realización de las elecciones de 2021.

Sinembargo.MX

El Instituto Nacional Electoral (INE) criticó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021, los diputados de Morena busquen recortarle poco más de 2,369 millones de pesos, pues pone en riesgo la operación del instituto y la realización de las elecciones de 2021.

Según el INE, el recorte impactará directamente en la Cartera Institucional de Proyectos; se tendrían que recortar 870 millones al proceso electoral y no se podría realizar la consulta sobre actores políticos que mandató la Suprema Corte. También habrá impacto por las medidas sanitarias para la contención de la pandemia.

“Ante la evidencia, se puede afirmar que el recorte propuesto pone en riesgo el cumplimiento del deber Constitucional del INE, pues no es posible garantizar el desarrollo del proceso electoral en condiciones de seguridad, tanto para el personal del Instituto como para los ciudadanos funcionarios de casilla y votantes. De igual modo, y a pesar del esfuerzo del Instituto para reducir los costos de la Consulta Popular, el legislativo no contempla recurso alguno para ese ejercicio de participación ciudadana”, señala el INE.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021), el INE pidió 29,189 millones 194,263 pesos, de ellos, 7,226 millones 003,636 serán para el financiamiento de los partidos políticos nacionales.

En tanto que para la operación del Instituto así como para la organización del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y la Consulta Popular mandatada por la SCJN, el INE requiere 21,963 millones 190,627 pesos.

La consulta tendría un costo de 1,499 millones 392,669 pesos.

En la propuesta de dictamen de los diputados se restan 2,369 millones 392,669, equivalentes al 10.8% del presupuesto del Instituto

El INE señala que la disminución en el presupuesto no es proporcional pues afecta los recursos para la operación del instituto pero no el Financiamiento Público a PPN “pues su cálculo está establecido en la Carta Magna por lo que el monto de asignación es intocable. De igual modo, la operación ordinaria del Instituto debe ser garantizada ya que implican compromisos laborales y contractuales que no pueden ser desconocidos”.