Recorte fuerte con descentralización de dependencias federales, pero sin despidos: Alfonso Romo - Noroeste

TRANSICIÓN 2018

Recorte fuerte con descentralización de dependencias federales, pero sin despidos: Alfonso Romo

Que con la descentralización de las dependencias federales se busca compactar el vínculo de las entidades con Gobierno Federal y ahorrar recursos

Noroeste / Redacción

10/07/2018 | 12:04 AM

MÉXICO._ Alfonso Romo Garza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, descartó que vaya a haber despidos en el marco del programa descentralización de las dependencias federales, que anunció el equipo del tabasqueño, para ser sustituidas por 32 coordinaciones generales, mismas que buscan compactar el vínculo de las entidades con Gobierno Federal y ahorrar recursos.

“No, hombre, para nada. Ahorita no. No estamos contemplado nada que cause inestabilidad, pero va haber un recorte fuerte”, dijo el empresario regiomontano en declaraciones a la agencia estatal Notimex, al término de la reunión que el virtual presidente de la República sostuvo con líderes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

