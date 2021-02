Del teatro a las redes

Recrea la Banda Sinfónica Juvenil del Estado temas de películas infantiles

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado lleva a cabo el programa Producciones Especiales que será un domingo de cada mes, al medio día

Nelly Sánchez

22/02/2021 | 11:47 AM

Esta vez los conciertos de gala de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado se transmitieron por redes.

La música de películas que han conquistado diversas generaciones de niños y jóvenes, fue la que proyectó la agrupación de más de 35 años que dirige Baltazar Hernández Cano, retomada de los conciertos de gala El Niño y la Música.

Y siguiendo con la tradición mundial de promover la música los domingos, al medio día, la banda se sumó al Festival de Primavera 2021 “Arturo Castañeda Dueñas”, organizado también por el Instituto Sinaloense de Cultura.

"Siempre he tenido la inquietud de hacer conciertos los domingos, uno cada mes, a las 12 del día, como las orquestas más importantes del mundo, la Sinfónica Nacional, la Ofunam, es una costumbre promover la música. Mi intención es acercarnos a las familias".

El concierto que en su momento celebró el Día del Niño, inició con la obra “En el cine con Danny Elfman”, con música de este compositor para las películas de “Batman”, “El crucero del río” y “La danza de la luna”, con arreglos para banda de Justin Williams, ilustradas con videos a cargo de Brianda Carrasco Astorga.

Y del cine de acción, la Banda se fue al de princesas con una selección de piezas de la película “Frozen”, con los temas “Helado corazón”, "Finalmente y como nunca", “Libre soy”, “¿Y si hacemos un muñeco?”, “Por primera vez y para siempre” y el “Epílogo”, con arreglos de Stephen Bulla.

La banda que agrupa a más de 60 jóvenes, la mayoría alumnos de la Escuela Superior de Música, trajo a la escena otra selección de célebres obras de la película La Sirenita.

Interpretaron “Brazas debajo”, “Besa a la chica”, “Parte de tu mundo”, y “Bajo el mar”, de Alan Menken, con arreglos de Jay Bocook.

El concierto cerró con la “Pequeña Suite de Horror”, de Thomas Doss, con las canciones “Viernes trece”, “Escena de medianoche”, “Wurdalak”, “Vudú” y “Marcha de Halloween”.

Cada mes se transmitirá uno de estos conciertos que tuvieron teatro lleno durante las temporadas de gala.

Hernández Cano compartió que el programa tiene mucho tiempo, pero registrados en video, tienen alrededor de 10 y de cada uno de ellos se hará una selección para quedar en una transmisión de aproximadamente media hora.

'Las redes nos ha dado presencia en todas partes'

Dejar atrás los conciertos presenciales para trasladarse a las redes sociales, ha sido un reto para el director de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Sinaloa.

"Para mí en lo particular me ha resultado muy favorable, porque he aprendido a editar videos, a hacer muchas cosas nuevas que apenas los jóvenes manejan", señaló Hernández Cano.

"Es adentrarnos en un mundo moderno, poder acceder al público de manera inmediata, mundial, de todas partes, nos acercan de manera diferente porque nosotros estábamos acostumbrados a un público permanente en la plazuela, en el teatro con los conciertos de gala, los actos cívicos del gobierno".

Ahora, añadió, han tenido que abrirse a esa ventana tan grande que representan las redes sociales y ha sido un descubrimiento interesante.

"Si bien, tiene la limitación de que no toda la gente tiene computadoras o celulares, sí existe una ventana hacia el mundo y eso nos posiciona, se sabe lo que hacemos en Culiacán, de manera especial nos da presencia en todas partes".