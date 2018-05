Recrea Rafael Valdez Aguilar a sinaloense en la Guerra Civil Española - Noroeste

LIBROS

Recrea Rafael Valdez Aguilar a sinaloense en la Guerra Civil Española

De Madrid al cielo es la primera novela del médico e historiador que presentará este jueves, en los jardines del Banco de Sangre del Hospital Civil

Nelly Sánchez

24/05/2018 | 11:13 AM

En el verano de 1936 Diego Ochoa, un sinaloense egresado del Colegio Civil Rosales, estaba en Madrid. Estaba en el final de sus vacaciones cuando escuchó dos estruendosos cañonazos. Así inicia De Madrid al cielo, primera novela del doctor Rafael Valdez Aguilar, que presentará este jueves, a las 19:30 horas, en los Jardines del Banco de Sangre del Hospital Civil.

En ella, el médico internista neumólogo hace un reconocimiento a los mexicanos que participaron en la Guerra Civil Española.

"Todos sabemos el papel que México jugó en defensa de la República Española, diplomático, político, económico, fue asilo de muchos españoles que vinieron después de la guerra y se quedaron. Pero no conocemos este detalle de algunos centenares de mexicanos que fueron a pelear, algunos organizados o de manera individual, que destacaron bastante", dice.

"Eran idealistas, no los movía más que la defensa de la democracia en España que estaba amenazada y a ellos los representa Diego Ochoa, un personaje de Culiacán, egresado del Colegio Civil Rosales, ingeniero, 19 años, se va a España como un premio que le dio su familia y estando allá lo sorprende la guerra y lo mete".

Diego, cuenta Valdez Aguilar, participa en la toma del cuartel de la montaña, un bastión de los alzados en Madrid. Como es joven e idealista, esas escenas lo entusiasman, pues el pueblo está defendiendo la incipiente democracia española después de tantos años de dictaduras y monarquías.

Este personaje se inspira en un sinaloense que realmente participó en este hecho histórico.

"Cuando yo era niño, había una persona de edad mediana que pasaba por las calles, Culiacán era muy pequeño y nos conocíamos todos, y siempre se comentaba, 'mira ese que va ahí, estuvo en la guerra de España'. Nunca supe quién era, pero se me quedó, sí hubo un culichi allá, aunque Diego es un personaje ficticio".

Lector, médico y escritor

Rafael Valdez viene de una familia de lectores, su padre, Felipe Valdez, era un trabajador de la imprenta, pero su tío, llamado también Rafael, leía lo que cayera en sus manos.

"Y le cayó la biblioteca de mi bisabuelo, que fue un hombre de dinero, un abogado muy culto, y de niño yo siempre lo veía leyendo. Yo quería leer porque veía que leía horas y veía que disfrutaba", recuerda.

"Me llamaba la atención tanto y le pedí que me enseñara a leer y escribir, tenía 4 años, tanto le insistí que me enseñó, cuando llegué a primaria ya sabía leer".

Y como era lector, lo que seguía era escribir, dice. Y comenzó a hacerlo, pero lo dejó por considera que no tenía las vivencias ni la cultura suficiente. Al final reconoció que había sido un error.

"Porque la literatura se hace practicándola, escribiendo".

Se formó como médico, profesión que le apasiona, pero la inquietud por escribir jamás lo abandonó.

En 1962, cuando estudiaba medicina en Cuba, le tocó presenciar la crisis de los misiles, cuando los soviéticos instalaron una bases de cohetes con carga atómica a cien millas de territorio norteamericano, y Estados Unidos, al enterarse, puso el bloqueo en la isla.

"El mundo estuvo al borde de una guerra atómica, yo estudiaba becado y me incorporé a la defensa en ese momento".

De ese suceso, creó el cuento Octubre frente al mar, porque la unidad militar donde él estaba la movilizaron a la costa y de frente tenían las tropas norteamericanas.

Escritor los fines de semana

Hace más de 20 años, comparte, se fue a España a hacer un doctorado en Ciencias Médicas. Cuatro años vivió en Madrid y estando allá le sorprendió que habiendo sido tan trascendente la Guerra Civil Española, la gente ignorara tanto sobre ella.

"Prácticamente no la conocen, en parte hay porque hubo una dictadura feroz de parte de Franco, no apareció ninguna información, ni se permitía hablar de eso, pero la democracia ya tiene 40 años y no se ha promovido", advierte.

Visitó los sitios de las principales batallas y como en mente ya tenía la idea de una novela, el tema lo encontró ahí.

"Decidí de manera audaz y reflexiva hacer una novela sobre la Guerra Civil"-

Hacerla le tomó tres años y medio, de estos fue un año y medio de investigación en archivos, bibliotecas, hemerotecas, documentales, reunió el material y le dio forma de novela.

Para lograrlo, reconoce, leyó toda la literatura escrita sobre el tema.

"Leí todo lo que en español se ha hecho, leí poesía, un poco para ver cómo yo podía hacer la novela... por fin encontré la manera de hacer".

Y aunque por su profesión como médico, sólo escribe los fines de semana, días festivos y vacaciones, y que en un momento dado, por la tensión y la incertidumbre de saber si iba en el camino correcto, pensó en desecharla, al final le gustó el resultado.

"Sí me gustó como quedó, por supuesto que es criticable, como toda obra literaria, pero sí hice una novela, porque a veces se pretende hacer una novela y termina siendo una crónica o un ensayo".

Este libro lo auspició el Ateneo Español en México, donde lo presentó el mes pasado y también lo llevó a la Universidad de Puebla.

Esta vez, durante la presentación en Culiacán, lo comentarán Jaime Bali, Everardo Mendoza y Efraín Romo Santos. El moderador será Juan Esmerio Navarro.