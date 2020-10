Recrean en VIDEO al periodista sinaloense Javier Valdez, asesinado en 2017

La organización no gubernamental Propuesta Cívica presenta un video desarrollado en Rusia del periodista asesinado en 2017, para exigir justicia por su homicidio y el de otros desaparecidos

Carlos Álvarez

29/10/2020 | 09:46 AM

Javier Arturo Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa, fue recreado con el software deepfake desarrollado en Rusia, por la organización no gubernamental Propuesta Cívica, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador esclarecer su homicidio y el de otros periodistas, así como las cientos de desapariciones forzadas de comunicadores en todo el país.

"Aquí estoy, como me ve, hablándole. Hoy una pandemia afecta al mundo, pese a ello, tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas", dice la recreación de Valdez Cárdenas en el video, publicado en la plataforma YouTube y que dura 1 minuto con 39 segundos

"Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación, que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México", señala la recreación del periodista asesinado.

A través de un comunicado, Propuesta Cívica, y la viuda del periodista, Griselda Inés Triana López, señalaron que recrearon a Valdez Cárdenas en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y que utilizarán la etiqueta #SeguimosHablando en las diversas redes sociales.

Por su parte, Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, dijo, además, que con la recreación pretenden acortar la brecha que hay entre el periodismo y la ciudadanía.

"En el imaginario social, la sociedad sigue percibiendo a los periodistas como aliados del poder, como una prensa corrupta, chayotera", señaló.

Según la ONG, la conferencia matutina del presidente López Obrador ha contribuido a propagar un discurso de desacreditación y estigmatización de las y los comunicadores.

Asimismo, Mendiola Landeros indicó que el político tabasqueño no ha sabido diferenciar entre los dueños de los medios de comunicación y los periodistas de investigación.

"Pensamos que a través de esta campaña, la sociedad puede empezar a valorar a la prensa. A las y los periodistas los están asesinando por investigar y por informarnos, y como sociedad tenemos que ser sensibles a eso", dijo Mendiola Landeros.

Según la organización no gubernamental, más de 15 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador llegó a la Presidencia de la República, incluidos comunicadores que contaban con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En México, el 90 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad, y el 100 por ciento de los casos de desapariciones de estos profesionistas, detalló Propuesta Cívica, que enfatizó que ni los medios de comunicación, ni los gobiernos, ni el Estado, han tomado la responsabilidad para garantizar seguridad laboral y condiciones dignas a los comunicadores.

"Si era un periodista que aparte del periodismo tenía otra fuente de empleo, tratan de desvincular la agresión, el crimen o el asesinato hacia la otra labor. Se tiene que poner un cese a esto", abundó Mendiola Landeros en el comunicado.