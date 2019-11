ESPECTÁCULO

Recrearán en Donka el universo de Chéjov

La compañía Finzi Pasca se presenta este jueves, viernes y sábado en el teatro Pablo de Villavicencio, dentro de la temporada SAS-Isic

Nelly Sánchez

La magia del teatro y de la música que surgió como un homenaje a Chéjov, la compartirá la compañía Finzi Pasca con los sinaloenses, este jueves, viernes y sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, dentro de la Temporada de la Sociedad Artística Sinaloense e Instituto Sinaloense de Cultura.

Se trata de un espectáculo lleno de imágenes, de acróbatas luchando contra la gravedad, con ruedas, patines, trapecios, elementos circenses mezclados con teatralidad, danza, música que es el lenguaje de Daniele Finzi Pasca, director de la compañía, para que el público sueñe con ese mundo fantástico.

Beatriz Sayad, integrante de la compañía, recordó que Donka surgió por invitación al festival de teatro Chéjov, en Rusia, para crear un espectáculo alrededor de Chéjov, para la conmemoración de los 150 años de nacimiento.

"Daniele le dijo que no es especialista de Chéjov, pero lo que querían era este encuentro inusitado de Daniele y su obra y el mundo de Chéjov, entonces se puso a imaginar cómo contar a Chéjov, las coincidencias que descubrió entre su vida y los rusos, los detalles que tal vez unen a los dos".

Donka, explicó, significa esa pequeña campana que se pone en la caña de pescar para atrapar al pez.

"Y que cuando hace blim blim quiere decir que el pez está ahí, esta es una idea del espectáculo, la condición de espera, parece que los artistas no estamos haciendo nada, pero estamos esperando a que aparezca el pez, una idea o lo que sea, es la espera de que algo suceda".

Se trata de un mundo inspirado en la fragilidad de los personajes chejovianos que siempre están por caer, por eso el hielo es una imagen importante, todo lo que se deshace, se derrite.

"Hay escenas inspiradas en esto, el imaginario de un mundo frío, de nieve, de hielo, la Rusia, esta alma rusa en la que parece que todo está siempre bien y de momento puede explotar".

Donka se ha presentado en más de 25 países y el público siempre ha sido muy sensible y receptivo.

"El público siempre nos recibe muy bien, a veces no sabe cómo reaccionar porque no es tan lineal, es de imágenes, fragmentos, pequeñas narraciones, pero poco a poco es capaz de unir a las cosas y empieza a reír, a dejarse llevar, y no se preocupa tanto en el principio, medio y fin, sino por dejarse llevar por la belleza, el humor, la música, las pequeñas historias que son contadas, sin intentar de establecer un único hilo que une a todo".

Este espectáculo es para todo público, los niños lo pueden disfrutar, los especialistas de Chéjov, así como aquellos que nunca han escuchado hablar del autor ruso. No es un montaje intelectual ni banal, y tiene muchas posibilidades de lectura.

En Rusia que conocen y adoran a Chéjov, compartió, fue muy bien recibida la puesta, pero igual en Taiwán, donde la presentaron con subtítulos.

"Teníamos subtítulos porque no hablamos mandarín y fue una comunicación muy buena, Donka tiene esta potencia de poder comunicar con diferentes públicos, en Sinaloa lo haremos en español y será bueno escuchar muchos acentos, hay italianos, brasileños, argentinos, paraguayos que hablarán español, será muy lindo".

Cada vez que suben al escenario, los integrantes de la compañía Finzi Pasca asumen un reto y es el de relacionarse con el público al contar historias.

"Aunque hacemos espectáculos grandes, lleno de imágenes, la idea es buscar la mirada del espectador, que se pueda sentir parte del espectáculo, no importa si es fácil o difícil, que diga yo quiero estar ahí, vivir en este mundo".

Daniele, asegura Sayad, trabaja en crear un universo que involucre a la gente, y aunque estén en su silla, se sientan parte de este mundo de sueños.

Sayad es originaria de Brasil. Es actriz, clown, y en la puesta interpreta diversos personajes.

"Nosotros somos siempre un poco clowns que podemos ser muchos personajes al mismo tiempo, muchos papeles, muchos roles en el escenario, yo estoy mucho en el proscenio, llevando la narrativa, contando historias, entre otras cosas. Hacemos un poco de todo, es el juego de nuestro teatro, la multidisciplinariedad, todos danzamos, cantamos, jugamos".

La actriz adelantó que probablemente volverán a México con Donka de nuevo, el año que entra e invitó a los sinaloenses a ser parte de esta experiencia.

"Queremos invitar a la gente, la vida de gira es muy linda, es muy loco llevar todo el equipo a Culiacán, a Los Mochis, y es una oportunidad disfrutamos mucho, pero sería lindo que la disfruten todos, que el teatro esté lleno", dijo.

"La idea de una gira es llevar mundos a otros mundos, este es nuestro sueño: hacer viajar a la gente que está ahí, como estamos viajando siempre nosotros, así que los invito a que vengan al teatro, que es un modo de viajar sin salir de casa".

ELENCO

En Donka participan 12 intérpretes, entre acróbatas, músicos, actores clown, de distintas nacionalidades, como Paraguay Francia, argentina, Italia, Inglaterra, Australia, y hacen acrobacias, malabares, trapecio, equilibrio.

PARA SABER

Actualmente la compañía Finzi Pasca está de gira. Recientemente se presentó en Quebec, y antes estuvieron en Oriente, Georgia, Ginebra. La gira concluirá en México y para volver los actores a casa por un tiempo.