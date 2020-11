Rector de la UAS pide empatía a diputados federales para universidades públicas con presupuesto para el 2021

Juan Eulogio Guerra Liera, como presidente de la Región Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, solicitó a los diputados Erasmo González Robredo y Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, más apoyo en el presupuesto para las universidades del país

Noroeste / Redacción

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pidió empatía a los diputados federales en el presupuesto para el 2021, esto en una reunión que tuvo con legisladores federales.

Guerra Liera, en su carácter de presidente de la Región Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, externó a los diputados Erasmo González Robredo y Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, más apoyo en el presupuesto para las universidades del país.

“Señores diputados, estamos atentos a lo que ustedes decidan, sabemos que en este año habrá componentes muy importantes como salud, seguridad, aspectos que con la pandemia hay que incentivar… pero no se olviden de su antecedente, de la plataforma que les ha permitido seguir prosperando y de que hoy tal y como están esos componentes esperamos nosotros, los que estamos al frente de las instituciones educativas, su solidaridad, su empatía”, expresó.

“Les pedimos a los señores diputados que hoy están en esta responsabilidad transitoria… que no nos dejen solas a las universidades, requerimos de su empatía, ya lo dijo mi colega Rector de Nuevo León, hay aspectos que tienen que ver con contratos colectivos que fueron elaborados en otros momentos, en otras condiciones y que hoy muchos de ellos no corresponden ya a lo que requiere la institución, no es sacrificar al trabajador”, añadió.

Guerra Liera subrayó que este 2020 el programa de subsidios federales sufrió una reducción de 15 mil millones de pesos, además que la matrícula escolar aumentó en un 16.6 por ciento cuando en términos reales, la inversión federal caerá para el próximo año.

“Nos preocupa que el número de universidades en situación de crisis financiera esté aumentando, el año pasado eran 9 y este año calculamos 11 por lo menos; estas universidades tienen problemas para cerrar el presente año, y necesitan de apoyos extraordinarios… consideramos de alta prioridad definir una nueva política de financiamiento de la educación superior que contribuya a subsanar el rezago presupuestal y considere los recursos necesarios para atender las obligaciones derivadas de la reciente reforma constitucional en materia educativa”, mencionó.

El universitario se comprometió a cumplir con toda la transparencia que exijan las instituciones garantes en esta materia, así como cumplir con las solicitudes de la ciudadanía que se hagan en las plataformas de transparencia.