Rector tiene obligación de permitir que policías vigilen CU: CESP

Antonio Olazábal

Al no poder dar seguridad a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Casa Rosalina, tiene la obligación de permitir que elementos policiacos vigilen la UAS, afirmó Ricardo Jenny del Rincón, coordinador del Consejo de Seguridad Pública.

El sábado Jesús Carrasco, ex comandante de la Policía Ministerial, fue atacado a balazos dentro de Ciudad Universitaria cuando iba a ingresar a tomar clases en la Facultad de Derecho de la UAS. Al día siguiente falleció a causa de los impactos que recibió.

Jenny del Rincón lamentó el ataque contra el policía, y sostuvo que la vigilancia dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa debe continuar, ya que la UAS no ha podido garantizar la seguridad de sus estudiantes, y el Rector debe de apoyar estos rondines que comenzaron ayer por la Policía Municipal.

"Y si el Rector con las autoridades privadas que él tenga contratadas ahí con los agentes de seguridad privadas no está logrando garantizar la seguridad de los estudiantes, es obligación del Estado y de sus instituciones garantizar la seguridad de todos los estudiantes al interior de los planteles", señaló.

"El Rector tiene que garantizar la seguridad de los estudiantes y si no la puede garantizar, entonces tiene la obligación de permitir la entrada de la fuerza pública a el cuidado y la protección de los estudiantes", manifestó.

El coordinador del CESP señaló que el que haya elementos policiacos en Ciudad Universitaria, no significa que se esté violando la autonomía de la UAS, simplemente se busca dar seguridad a los alumnos que ahí toman clases.

"No hay que confundir y eso sí es muy importante, la autonomía que tiene la universidad no le resta autonomía del estado mexicano, la universidad es un organismo autónomo del estado, no es ajeno al Estado, no es una institución privada, es una institución del estado que recibe recursos públicos tanto federales como estatales", explicó.

"Sí debe de entrar la autoridad a los campus de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sí se tiene que implementar estrategias de vigilancia y de prevención del delito al interior de la universidad, aquí estamos hablando de la seguridad de los jóvenes del Estado, de los estudiantes del Estado, y ningún tipo de autonomía le debe de restar poder a la autoridad tanto preventiva como de investigación para entrar a la universidad", detalló.