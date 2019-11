Recuerdan compañeros de COBAES en desfile revolucionario a Jesús Armando Valerio

Es una presencia que aún no asimilan no está, aunque físicamente haya partido, lo siguen extrañando y lo hacen parte de sus actividades cotidianas, el desfile no fue la excepción, como tampoco seguramente será su graduación, señalo la maestra Evelyn González.

Carolina Tiznado

20/11/2019 | 10:29 PM

Foto: Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La vida de Jesús Armando Valerio Mancinas terminó de manera abrupta en junio pasado, pero su presencia y cariño sigue entre sus compañeros de COBAES, quienes lo mantuvieron presente en el contingente revolucionario. Entre el grupo de la especialidad de Procesamiento de Frutas, Jesús Armando iba presente, su rostro en un cuadro en manos de otra estudiante, como una protesta callada, que aun duele entre ellos. Es una presencia que aún no asimilan no está, aunque físicamente haya partido, lo siguen extrañando y lo hacen parte de sus actividades cotidianas, el desfile no fue la excepción, como tampoco seguramente será su graduación, señalo la maestra Evelyn González. “Para nosotros fue una sorpresa ver a los estudiantes con su fotografía, ellos lo hacen presente de todas sus actividades, era un muchacho de diez, seguramente también estará muy presente en su graduación, nosotros perdimos un gran elemento en la escuela y agradecemos a sus padres la oportunidad de educarlo” dijo la profesora. Jesús Armando era introvertido, pero también de lazos firmes como amigo, como compañero, siempre dispuesto a participar con ellos, listo para pasar a su último año de preparatoria. Dispuesto a seguir aprendiendo de la preparación de frutas, de conservar, ávido de conocimiento, de los sabores que dan las frutas regionales, manifestaron entonces sus compañeros. Su futuro fue truncado por las balas, pero su recuerdo no murió, esta tan presente que los acompaño durante el desfile revolucionario, ese desfile que sería el último como compañeros. Jesús Valerio fue asesinado en una presunta emboscada en el camino a la comunidad serrana del Camarón, junto al menor de 17 años, murieron otras tres personas el 26 de junio pasado, un menor resulto lesionado. De acuerdo a sus amigos el joven había decidido acudir a trabajar en la madera con familiares, pues ya habían salido de vacaciones de semestre, por lo que había decidido aprovechar su tiempo libre.

