Recuerdan con anÃ©cdotas a Francisco Gil Leyva

34 aniversario luctuoso

Recuerdan con anécdotas a Francisco Gil Leyva

Antonio Olazábal

Con divertidas anécdotas, y recordando al funcionario público, periodista y buen hombre de familia, hoy se rindió un homenaje a Francisco Gil Leyva por su 34 aniversario luctuoso.

El escritor, funcionario público y periodista fue recordado por amigos y familiares en el Centro Sinaloa de las Artes Bicentenario, su hijo, Jorge Raúl Gil Leyva, agradeció la presencia a quienes acudieron a este homenaje.

“Antes que nada quiero darle las gracias al Colegio de Bachilleres, a la Fundación Enrique Peña, al Instituto Centenario a todos los amigos de mi papá que están aquí, que deben de ser muy poquitos, los hijos de ellos que sí conocieron y otros que no lo conocieron y al público en general le agradezco y a todos el que estén aquí”, mencionó.

“A mí me pesa que no esté mi hermano el mayor Francisco Javier, porque era el que siempre nos representaba en cosas que tenían que ver con mi papá, y me pesa mucho, pero así es la vida”, lamentó.

Jorge Raúl recuerda a su padre como alguien apegado y siempre fiel a su familia y esposa, con un muy buen humor, recordó como era la relación que tuvo él como el bastión del hogar.

“Mi mamá era la que lo toreaba, dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, siempre fue así, siempre lo vimos así nosotros, yo me acuerdo que cuando mi papá era director de la palabra y estaba estudiando leyes, pues él tenía que echar a andar el periódico, pero también estaba estudiando leyes, a pues ahí nos llevaba a mi mamá, a mi hermano y a mí”, contó.

“Mi papá tenía el carácter fuerte, era enérgico, pero también era amable, pero grosero no fue, yo recuerdo cuando entré a primero de primaria, me acuerdo que mi papá era el director de educación en el Estado por Ministerio de Ley, porque no tenía la edad para ser director de educación”, compartió.

Con risas de los presentes, Jorge Raúl recuerda una escena de su niñez, algo que lo dejaría marcado del cómo era su padre.

“Casi todos los días llegaba llorando a la casa, pero no decía nada hasta que me preguntó mi mamá. Yo era zurdo, entonces le dije 'todos los días la profesora me pega unos reglazos en la mano izquierda para que escriba con la derecha y me dice que soy muy mal educado, y que nada más los mal educados escriben con la izquierda'”, platicó.

“Al otro día yo vi que entró mi papá a la dirección, vi que salió la profesora a dar clases, y ya regresó bien 'sedita' conmigo, yo esperaba el 'madrazo' pero nada, ya estaba acostumbrado a que era un mal educado, ya llegué a la casa y ya me dijo mi mamá que le dijo a la persona que era una ignorante, que las personas que son izquierdas es porque tienen el cerebro inclinado para el otro lado y que por eso es”, bromeó.

Sergio Mario Arredondo Salas, director General de Cobaes, expresó unas palabras hacía GIL Leyva, en las cuales exaltó el trabajo y la forma de vida del periodista.

“Su trayectoria y el estarla recordando, estarla escuchando, nos lleva a una gran lección, sin lugar a duda la trayectoria de Francisco Gil Leyva estuvo impregnada de inteligencia, pero si ustedes me lo permiten ese no es el principal legado, el principal legado fueron sus sentimientos, la manera en la vivió su vida, la manera en la que formó a su familia”, compartió.