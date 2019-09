Recupera Gloria su nombre

Entrega personalmente, el Secretario de Desarrollo, Ricardo Madrid, las actas corregidas a una trabajadora del campo que había 'perdido' su nombre

Ariel Noriega

26/09/2019 | 07:22 AM

Todos tenemos un nombre, pero Gloria Hidalgo Cantor había extraviado el suyo.

Ayer, el Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, se presentó en Tayoltita, Elota, para corregir un error que comenzó con un olvido y amenazaba a dejar a los hijos de Gloria sin acceso a la escuela.

Su caso llegó hasta los oídos del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, cuando los medios informaron de una mujer que no podía demostrar cómo se llamaba, lo que provocó un lío en el sistema de educación donde todo nombre debe de quedar registrado.

Pero nadie, ni siquiera el Mandatario, se hubiera enterado del enredo hasta que Gloria se presentó en las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, en La Cruz de Elota, donde contó su historia que se remonta a su natal, Tixtla de Guerrero.

El olvido

Gloria Hidalgo Cantor es nativa de Tixtla de Guerrero, una ciudad del Estado de Guerrero, rica en tradiciones e historia, pero donde el trabajo escasea y llevar comida a la casa no es algo que todos puedan hacer a diario.

Así que los primeros recuerdos de Gloria son en Sinaloa, a donde sus padres la trajeron junto con sus hermanos, en busca de trabajo en el campo.

“Nos vinimos a buscar mejor vida, porque allá casi no hay trabajo”, explica Gloria.

Encontraron un buen sitio para vivir en Tayoltita, Elota, una comunidad de jornaleros, rodeada de sembradíos donde sobra el trabajo y donde consiguieron asentarse.

“De jornaleras, trabajamos en el tomate, sembrado plantas, donde se puede, por lo menos aquí tenemos la comida segura”.

El problema de Gloria es que a sus padres se les olvidó traerse su acta de nacimiento de Guerrero, un olvido que pensaron que nunca les causaría problemas… hasta que nacieron sus hijos.

“Cuando llegamos aquí no traímos mi acta de nacimiento, a mis papás se les olvidó traerla”.

A la hora de registrar a sus hijos, Gloria no pudo presentar su acta de nacimiento, así que tuvo que confiar en su madre, quien creyó recordar que había sido registrada como Gloria Mónica Hidalgo Cantor.

“Cuando registré a mi primer hijo, mi madre me dijo que me había registrado como Gloria Mónica y así quedó en las actas”.

Sin embargo, años después, cuando pudieron recuperar su acta de nacimiento se dieron cuenta que su nombre era solo Gloria, pero el nombre erróneo ya estaba en las actas de sus tres hijos.

Además, en el acta de su hija, Yesenia Esmeralda, apareció un nuevo error, ya que su apellido Hidalgo apareció como “Hidlago”, causándole nuevos dolores de cabeza.

“Me decían que mis hijos no eran mis hijos, porque en mi credencial de elector aparecía mi nombre nada más como Gloria y en sus actas aparecía Gloria Mónica”.

La promesa

Después de años de batallar en las escuelas, donde se le advertía que si no resolvía los errores de las actas sus hijos podrían perder los años de estudio que llevaban, Gloria decidió pedir ayuda.

“Yo le platiqué mi problema a doña Chabelita y ella me dijo que iba a haber unas jornadas de apoyo, y me animé a ir con ella”.

A pesar de que sus vecinos le aseguraban que un trámite de esa naturaleza le costaría alrededor de 15 mil pesos, se animó a presentarse ante las autoridades cuando supo que el Gobierno estatal llevaría sus jornadas a La Cruz de Elota, el pasado 3 de septiembre.

Ahí fue canalizada con la Secretaría de Desarrollo Social y aunque el mismo Secretario, Ricardo Madrid, le prometió que resolvería su caso sin que le costara un peso, pensó que regresaría a Tayoltita con las manos vacías.

“La verdad yo no me lo esperaba, hasta una vecina me dijo que yo andaba en los periódicos, porque al Gobernador le interesó mi caso”.

Ayer, cuando le entregaron las actas de sus hijos con su nombre correcto, Gloria no pudo evitar que su cara se llenara de lágrimas, había esperado muchos años, pensando que jamás podría resolver los errores que se van acumulando en una simple acta de nacimiento.