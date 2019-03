Recupera SSPM motocicleta con reporte de robo en MazatlÃ¡n

Recupera SSPM motocicleta con reporte de robo en Mazatlán

El hecho ocurrió en la colonia Cerro del Vigía

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- Elementos de la Policía Municipal, que realizaban un recorrido de vigilancia por la calle Joel Camarena de la colonia Cerro del Vigía, observaron una motocicleta que no portaba placas de circulación por lo que procedieron a marcarle el alto al conductor de dicha unidad motriz. El conductor de motocicleta aceleró la marcha pero en cincuenta metro de distancia fue alcanzado por la patrulla sobre la misma calle Joel Camarena de dicho sector.

El conductor se identificó ante los agentes policiales con el nombre de Ramón “N”, de 23 años de edad, con domicilio en la colonia Independencia. Los agentes refirieron a Ramón que fue detenido por no que la motocicleta no contaba con placas de circulación a lo que dijo que era de su propiedad y que no contaba con documento alguno.

En ese momento los agentes revisaron la serie de la motocicleta percatándose que uno de los dígitos estaba remarcado que al ser corroborado resultó con reporte de robo el 12 de noviembre del 2018.

El conductor de la motocicleta fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente ante la agencia especializada en el delito de robo de vehículos.