RecurrirÃ¡ Ayuntamiento de Guasave a la renta de oficinas

Recurrirá Ayuntamiento de Guasave a la renta de oficinas

Acondicionan edificio al que migrarán las direcciones de Desarrollo Económico, Salud Municipal, Vía Pública y oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave recurrirá de nuevo a la renta de oficinas, algo que desde la administración municipal anterior se había dejado de hacer, para acercar a la ciudadanía algunas de las direcciones.

Mauricio López Parra, director de Obras y Servicios Públicos, explicó que el edificio que ocuparán está contiguo al Palacio Municipal, por la avenida Lázaro Cárdenas, el cual en el pasado y durante muchos años albergó oficinas municipales.

“Ya están rotuladas por fuera, van la oficina de regidores, se adaptaron cubículos para las diferentes fracciones y una sala de juntas general, sala de espera y sala de secretaria; va Desarrollo Económico con todas sus direcciones; va la dirección de Salud con todas sus áreas también; va Relaciones Exteriores y va Vía Pública, que de hecho ya está instalada”, detalló.

El funcionario municipal expuso que la decisión de rentar de nuevo un edificio para la instalación de oficinas municipales obedece a la necesidad de más espacio que requieren algunas áreas y acercar algunos servicios a la ciudadanía.

“Hay oficinas, como el caso de Salud, que está en el Palacio Municipal nuevo y es muy complicado para mucha gente, hay gente que llega a la central camionera y estamos a dos cuadras, pero la mandas más lejos y no tiene con qué ir para allá. Es problema de movilidad y de costo, porque hay gente que viene con la viada y con poco tiempo, entonces la idea fue acercar ese tipo de servicios a la gente”, argumentó.

López Parra aclaró que todavía no saben el uso que se le dará a los espacios que dejarán libres las direcciones que migrarán al edificio particular que será rentado, pero posiblemente será para distribuir dependencias que ya están a un lado y que tienen necesidad de un área más amplia.

“Todavía no he recibido ninguna instrucción, posiblemente donde estaba Desarrollo Económico va a crecer una parte lo que es Secretaría del Ayuntamiento; lo demás todavía no me han dado indicaciones, hasta que no se salgan valoraremos los espacios y veremos quién es el más idóneo para reinstalarse”, dijo.

Otra idea es que algunas de las dependencias que actualmente están en las instalaciones de lo que antes era la preparatoria MUjica sean trasladadas al nuevo Palacio Municipal y que estén más a la mano de la ciudadanía.

El funcionario dijo desconocer el costo que le representará al Municipio la renta de este edificio.