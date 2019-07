Recurso para centro de justicia penal de Guasave, en riesgo por falta de terreno

La Diputada local Flora Miranda Leal señala que no han encontrado respuesta del Ayuntamiento a la solicitud de donación de dos hectáreas para edificar las instalaciones

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los 30 millones de pesos que se consiguieron en las reasignaciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para la construcción de un centro de justicia penal en esta ciudad están en riesgo de perderse por la falta de un terreno donde se puedan edificar dichas instalaciones, manifestó Flora Isela Miranda Leal.

La Diputada local de Morena aclaró que no es la reforma al decreto 177 ni la falta de recursos lo que está frenando este proyecto demandado por los habitantes de Guasave y el municipio de Sinaloa, sino la falta de un predio de dos hectáreas para la construcción de las instalaciones.

“Estas dos hectáreas deben de ser donadas o que nos las proporcione el Ayuntamiento para el inicio de la construcción con la reasignación de 30 millones de pesos que ya están en las arcas del Estado”, expresó.

“Mientras no tengamos esas dos hectáreas no se puede avanzar, que por cierto ya fueron solicitadas a la Alcaldesa Aurelia Leal para que turnara a Cabildo y no hemos tenido respuesta, estamos a la espera de que nos resuelvan esa parte”.

La legisladora recordó que en reunión con la Alcaldesa Aurelia Leal López le hizo la solicitud verbal de la donación de un terreno, le pidió hacer el planteamiento por escrito, se hizo; sin embargo, han pasado cuatro sesiones de Cabildo desde entonces y ni siquiera se ha turnado a comisiones el tema.

“Ahorita está detenido el inicio por no contar con esas dos hectáreas, ellos comentaban que había para el lado del río algunos terrenos, desconozco la ubicación, pero cuando menos nosotros en el Legislativo ya hemos avanzado con la reasignación, hemos avanzado con el decreto, estamos esperando el procedimiento (de donación) porque se tiene que escriturar para poder realizar la obra del centro de justicia”, insistió.

Miranda Leal recalcó que si los 30 millones de pesos reasignados no se ejercen este año, se van a perder.

“Si no se da respuesta por parte del Ayuntamiento tendremos que buscar otra alternativa, porque esta es una reasignación del presupuesto 2019 que se nos puede ir si no se ejerce, con que tengamos el espacio y pongamos la primera piedra ya se aseguran los recursos”, dijo.

La Diputada local expuso que el Ejido Guasave les ofrece la venta de una hectárea y les dona la segunda, opción que pudieran tomar si el Ayuntamiento no se apresura.