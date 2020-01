Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga y Ozzy Osbourne, entre los lanzamientos musicales del 2020

Con rock, con pop, con de todo un poco, pero con muchos grandes nombres, son algunos de los discos más esperados para este año

Sinembargo.MX

11/01/2020 | 12:32 AM

MADRID._ Apenas acabamos de estrenar este reluciente 2020 aún por explorar y cuyas páginas están prácticamente en blanco, pero ya sabemos que, al menos en lo que se refiere a lanzamientos discográficos, la cosa va a estar más que movidita.

Con rock, con pop, con de todo un poco, pero con muchos grandes nombres. Repasamos a continuación algunos de los discos internacionales más esperados de 2020.

PET SHOP BOYS

Neil Tennant y Chris Lowe lanzarán el 24 de enero “Hotspot”, su décimo cuarto álbum, producido por el habitual Stuart Price. Cierra la trilogía en marcha con “Electric” (2013) y “Super” (2016) y ya hemos podido escuchar “Dreamland” con Years & Years y “Burning the heather” con Bernard Butler a la guitarra. En mayo lo presentarán en Mallorca Live Festival y en julio en el Bilbao BBK Live.

GREEN DAY

Cuatro años después de su última entrega, el 7 de febrero llegará el décimo tercer disco del trío californiano, “Father of all motherfuckers”. Un trabajo acelerado en el que casi todas las canciones rondan los dos minutos y del que hemos podido escuchar el tema titular y “Fire, Ready, Aim”.

THE KILLERS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Killers (@thekillers) el 8 Oct, 2019 a las 5:00 PDT

Brandon Flowers y sus secuaces regresarán en primavera con su sexto trabajo, “Imploding the Mirage”, continuación de aquel “Wonderful Wonderful” de 2017. Nada se ha desvelado oficialmente al respecto, pero sí sabemos que estarán en el Mad Cool.

THE STROKES

“Tenemos un nuevo disco que saldrá pronto. 2020, allá vamos. Nos hemos descongelado y estamos de vuelta”, dijo el cantante Julian Casablancas la pasada nochevieja durante un concierto en Brooklyn en el que estrenaron un nuevo tema: “Ode to The Mets”. Éste será su regreso en largo siete años después.

PEARL JAM

Siete años han pasado también desde el último LP de Pearl Jam. “¿Ha pasado tanto tiempo? Oh Dios mío. Estamos trabajando a nuestro propio ritmo y haciendo algo de música en este momento, y es genial y diferente y estoy entusiasmado”, confesó el guitarrista Mike McCeady a Rolling Stone en diciembre.

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND

Aunque Bruce Springsteen ha estado el último par de años bien ocupado con su espectáculo de Broadway y el lanzamiento de su último álbum y película en solitario, Western stars, los fans reclaman que reúna de nuevo a la E Street Band, con la que no graba un álbum con canciones inéditas desde 2012. Recientemente el productor Ron Aniello publicó dos imágenes en Instagram que indican que 2020 será el año.

RED HOT CHILI PEPPERS

Con el guitarrista, John Frusciante de vuelta una década después, Red Hot Chili Peppers están en ello. “Estamos emocionados. Los festivales son los únicos espectáculos reservados. Por ahora, nos concentraremos principalmente en nuevas canciones y en escribir un nuevo disco. Todos estamos muy emocionados por hacer nueva música”, ha dicho el batería Chad Smith.

NINE INCH NAILS

Trent Reznor ha adelantado recientemente a Revolver Magazine que en 2020 reunirá a Nine Inch Nails para grabar nueva música y salir de gira. Nada más se sabe al respecto, salvo que a su lado estará su fiel escudero Atticus Ross.

TAME IMPALA

Los de Kevin Parker lanzarán el 14 de febrero ‘The slow rush”, del que ya han sido compartido cuatro adelantos. Cinco años después de “Currents” (2015), el cuarto álbum de Tame Impala tendrá una docena de canciones.

THE 1975

Unos días después, el 21 de febrero, llegará el cuarto disco de los ingleses The 1975, “Notes On A Conditional Form”, que tendrá 22 canciones. Se espera con interés tras ser reconocidos como “Mejor grupo británico” y “Mejor álbum del año” por los Brits Awards 2019.

LANA DEL REY

Norman Fucking Rockwell” ha estado entre lo más destacado de 2019.

Su disco del pasado año, “Norman Fucking Rockwell”, ha estado entre lo más destacado de 2019, pero Lana no se conforma y ya tiempo atrás anunció nuevo álbum para 2020: “White hot fever”. Lo que no se sabe es cuando verá la luz, pero hay por delante doce meses.

RIHANNA

Han pasado cuatro años el lanzamiento de “Anti”, y ya son muchos meses con vagos rumores sobre el que será el noveno álbum de Rihanna. Incluso se apunta a que podrían ver la luz dos trabajos este 2020, uno de reggae y otro más en su línea. Pronto descifraremos las incógnitas en torno a “R9”.

LADY GAGA

“¿Rumores de que estoy embarazada? Sí, estoy embarazada de LG6”, escribió la artista en Twitter en marzo de 2019, en referencia al que será su sexto disco. Cierto es que ha estado ocupada con su incursión cinematográfica con “Ha nacido una estrella” y su correspondiente banda sonora, pero su último álbum como tal fue “Joanne” en 2016.

DUA LIPA

Dua Lipa presentará su próximo disco previsto para 2020, “Future Nostalgia”. Con producción de Nile Rodgers, no tiene fecha pero ya hemos escuchado los adelantos “Future Nostalgia” y “Don’t start now”.

JUSTIN BIEBER

El nuevo año ha empezado de maravilla para los fans del canadiense, que acaba de estrenar nuevo single: “Yummy”. Y aunque Justin también ha confesado que ha sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, promete nuevo álbum y nueva gira para 2020.

MILEY CYRUS

Ver esta publicación en Instagram sis cant be bothered with captions in 2020 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 3 Ene, 2020 a las 10:25 PST

Después de tres años sin álbum, Miley enseñaba hace unos días nuevo corte de pelo y, de paso, adelantaba que en 2020 también lanzaría al mundo nueva música. Claro que en lugar de un álbum, eso podría significar seguir con la trilogía de EPs que comenzó el pasado mayo con “She is coming”... Pero un disco llamado “She is Miley Cyrus” también está en camino.

ADELE

Después de sus discos “19” (2008), “21” (2011) y “25” (2015), se da por hecho que lo nuevo de Adele se publicará en 2020 y que, de seguir con la tradición de usar como título la edad que tenía cuando los compuso, su cuarto LP se llamara “30”. Y poco más se sabe, aparte de que la cantante aseguró en redes que suena a drum ‘n’ bass.

BTS

La banda de k-pop es la gran sensación del pop no ya en Corea del Sur, sino en todo el planeta. Ya se están acostumbrando a reinar en Estados Unidos y tienen pendiente asaltar nuevos territorios España, donde nunca han actuado: Su nuevo álbum, que llegará el 21 de febrero con el título de “Map of the Soul: 7”, sería la excusa perfecta.

OZZY OSBOURNE

El icono metalero de 71 años retomará este año la gira de despedida que tuvo que posponer por problemas de salud. Antes, el 21 de febrero, lanzará su primer álbum en una década, que se prevé también será el último. Titulado “Ordinary man”, cuenta con colaboraciones de Elton John, Slash de Guns n’ Roses y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

BON JOVI

Jon Bon Jovi habló abiertamente en septiembre de su décimo quinto álbum, que se llamará “2020” porque refleja el mundo desde su perspectiva. “Es una verdadera declaración… No es político, pero es muy consciente socialmente con tantas cosas que están sucediendo en el mundo ahora, ya sea el medio ambiente o la política. Es la gama más amplia de cosas que necesitan nuestra atención ahora”, avanzó el músico entonces.

FOO FIGHTERS

Los estadounidenses están en pleno proceso de grabación de su décimo disco de estudio tres años después del anterior. La pandilla de Dave Grohl lo está documentando crípticamente en Instagram publicando fotos de baterías y micrófonos y cosas así. ¿Cuándo llegará? Eso no lo saben ni ellos por ahora.

THE CURE

Doce años llevan los fans de la banda británica esperando un nuevo disco. Y aunque Robert Smith lleva ya largo tiempo haciendo declaraciones al respecto, no termina de concretarse nada. Primero se habló de un álbum para otoño de 2019, pero ahora se rumora que podrían ser tres a lo largo de 2020.