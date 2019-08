Reducir financiamiento podría llevar a los partidos políticos a buscar dinero ilícito, advierte el INE

“Mi preocupación es que si se cierra demasiado la llave, coloquemos a los partidos en una posición de que vayan a buscar dinero donde no nos conviene a nadie, a la democracia” dijo Córdova.

Ciudad de México, agosto (SinEmbargo).– El consejero Presidente de Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova dijo que una reducción al financiamiento público sin sustento provocaría que los partidos busquen una financiación ilícita.

Previo a una reunión con senadores, Córdova dio una entrevista y se le cuestionó sobre la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de pedirles a los partidos a renunciar el 50 por ciento de sus prerrogativas.

Córdova enfatizó en que es partidario de que haya una reducción “racional” en relación a las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos.

“Creo que podría pensarse en una reducción racional que no afecte el funcionamiento sustantivo de los partidos políticos, pero eso implica que tienen que ponderarse muchísimos elementos, entre ellos las necesidades reales de gasto de los partidos”, dijo.

También alertó sobre la financiación ilícita que puede provocar esta reducción.

Sin embargo, el Consejero Presidente enfatizó en que el INE “siempre ha sido partidario de que las reglas se discutan y se consensúen; nosotros las aplicamos…”.

Continúo diciendo que el financiamiento de los partidos ha llegado a “niveles muy importantes” y que es pertinente un análisis y una revisión para que en caso de que se reduzca “no ponga en riesgo la subsistencia de los partidos políticos”.

Córdova aclaró que el INE no influye en el dinero que reciben los partidos políticos , ya que depende de la Constitución para llevar a cabo esta reducción.

“Los partidos políticos pueden gustar o pueden no gustar, pero los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia y requieren que tenga cubiertas sus necesidades de gasto más prioritarias para que los mismos subsistan.

El INE no es el que va a decir, no tiene ninguna atribución para poder decir cuál debería ser la reducción en su caso. En eso el INE no se pronuncia porque es una decisión de tipo político.”

Ante el cuestionamiento de que qué opinaba sobre la desaparición de órganos locales electorales, el Consejero Presidente comentó;

“Bienvenidos los ahorros, pero no vulneremos lo fundamental, porque entonces tendremos un retroceso. Toda reforma tiene que ir para adelante”.