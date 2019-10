TEATRO

Reencarna Mario Iván Martínez en 'Van Gogh'

El actor presentará en Culiacán la obra 'Vincent, girasoles contra el mundo', los días 7 y 8 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio

Leopoldo Medina

Interpretar a uno de los principales exponentes del postimpresionismo, Vincent Van Gogh, ha sido para Mario Iván Martínez una gran exigencia no solo actoral, sino de investigación sobre su sentir, mismo que refleja en el escenario en la obra 'Vincent, girasoles contra el mundo'.

“Si tú te aventuras, si tienes las osadía de subirte a escena y decir: “soy Vincent Van Gogh', tienes la obligación de someterte al deleite de su vida, de informarte al 100 por ciento sobre él, con el propósito de que tu trabajo resulte increíble, de otra manera hubiera sido imposible dar vida a este personaje”.

Y no solo da vida a este personaje, el actor también interpreta dentro de esta misma obra al hermano, por lo que la propuesta en escena es que, los tres actores que participan muestran con maestría a distintos personajes.

Una obra que aborda encuentros y desencuentros amorosos, la vida turbulenta del célebre pintor neerlandés, es lo que el público podrá apreciar en 'Vincent, girasoles contra el mundo', este lunes 7 y martes 8 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio a las 20:30 horas.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, el actor afirmó que esta obra es de su autoría, que le llevó tres años el proceso de creación y que está dirigida

por Luly Rede; en ella lo acompañan Paola Comadurán y Fernando Memije.

“La obra surgió gracias a la invitación que me hicieron para prestar mi voz al corto documental Vincent, pinceladas de un genio, producido por el museo de Orsay, el Museo Van Gogh y el Centro Cultural Tijuana”, dijo.

Durante el estreno del documental, escribió un prólogo que llamó Melodía del alma, para ello se dio a la tarea de investigar acerca de Van Gogh, dejando en claro que este sería su próximo proyecto de vida: llevar la vida de este artista a los escenarios.

“Ya había tenido la oportunidad de incursionar en la dramaturgia, nada más que no me quedaba muy claro cuál sería la temática, pero al ponerle voz a este documental me quedó claro que podía darle seguimiento a la dramaturgia alrededor de este personaje icónico”, destacó.

“Era el momento preciso de llevar la vida de este pintor al teatro, caracterizarlo, y verme como él, pero no solo eso, también adentrarme en la multiplicidad de matices de este pintor tan complejo”.

La obra es un recorrido por los aspectos más importantes de la vida del pintor, así como de sus famosas obras, las cuales creó la mayor parte de ellas los últimos 10 años.

“A diferencia del documental, en esta puesta nos centramos en sus relaciones afectivas, en las pasiones. Él mismo se describía como un hombre de pasión, un espíritu atormentado por la grandeza de sus ideales, por los cuales se sacrificó toda la vida”.

Agregó que adentrarse en la vida de Van Gogh, no es hacerlo a una vida más o menos sugerente, o trivial, sino adentrarse a un alma que fue capaz de comunicar sus sentimientos más profundos.

Van Gogh y sus mujeres

La mujer juega un papel importante en la vida del pintor, por ello, en la puesta en escena aparecerán mujeres relevantes en la vida del pintor, como su prima Kee, quien rechazó su propuesta de matrimonio; una más es Sien, la prostituta con quien él pretendió casarse, y no lo hizo por presiones de la familia, por el escándalo que se ocasionaría.

Una mujer más es Gogan, con quien tuvo una relación tormentosa, y que culmina con el trágico evento que se conoce al cortarse la oreja, también se incluye a su cuñada Johanna, quien al morir Van Gogh, se queda con más de 899 pinturas que nadie quiere, dedicándose a colocarlas en el gusto de la gente, previo a la llegada del impresionismo.

Proyectos

Mario Iván Martínez se encuentra involucrado en varios proyectos, como el musical de La Jaula de las locas, con el que lleva casi 900 representaciones en el Teatro Hidalgo, de la Ciudad de México.

También continúa como embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler “Cri-crí”, y con la que este 19 se octubre se festerán 85 años del lanzamiento del 'Grillito cantor'.

En Navidad presentará un espectáculo familiar llamado “Una Navidad de osos, cuentos y malosos”, para narrador y piano, esto nada más en el teatro porque trabaja otros proyectos.

Quien empezó a actuar a los nueve años de edad, considera que la actuación ha sido parte de su vida.

“Crecí en los teatros viendo actuar a mi madre Margarita Isabel, y desde niño empecé a hacer teatro cuando ni siquiera sabía el significado de la palabra teatro. Esto es mi vida, mi propósito, mi causa, y mi búsqueda constante, y nunca hubo la menor duda de a dónde quería ir”, señaló.

“Dedicarme a la actuación, es dar abrigo a la necesidad constante de convertirme en otra persona”.

INVITACIÓN

Vincent, girasoles contra el mundo, es el segundo evento de la temporada SAS-Isic Otoño 2019, y se presenta los días 7 y 8 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio a las 20:30 horas.