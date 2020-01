Reforma al sistema de procuración de justicia es una aberración jurídica: Abogados

El planteamiento presentado en el Senado lleva la intención del Presidente de ejercer un poder totalitario, critica Efraín Ibarra Espinoza, vicepresidente de la FAS

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Como una aberración jurídica calificaron abogados la iniciativa de reforma al sistema de procuración y administración de justicia presentado en el Senado por la Fiscalía General de la República y la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República.

Pedro Hernández Benítez, ex presidente del colegio de abogados Gonzalo Armienta Calderón, de Guasave, dijo que ojalá esta reforma constitucional no logre pasar en el Congreso de la Unión, y si lo hace, no logre la aprobación de los congresos estatales.

“Ojalá no transite la reforma constitucional en el Congreso de la Unión, porque es una aberración jurídica. No sé si vayamos a estar peor que en la inquisición, pero sí vamos a estar peor que antes de la reforma”, dijo.

Con la reforma planteada buscan que haya arraigo para todos los delitos, permitir la intervención de comunicaciones privadas para los juicios, así como poner restricción al uso de amparos para evitar alargar las extradiciones.

“Es una reforma constitucional lo que se pretende y ya reformada la Constitución entonces viene lo demás, por eso se habla de un paquete de iniciativas, esto conlleva el código penal nacional, reformas al código de procedimientos penales, reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformas a la Fiscalía General de la República”, expuso Hernández Benítez.

Efraín Ibarra Espinoza, vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, subrayó que la propuesta pareciera una broma, pero no lo es.

“Es una realidad que están proponiendo no solamente modificaciones constitucionales para eliminar al juez de control y solamente darle facultades al ministerio público para que ejerza la función judicial, es decir, ampliarle el plazo para que se haga cargo de revisar la posibilidad de dejar detenida a la persona y llevarla a juicio, hasta sentencia, incluso ampliarle ese plazo para que tengan con el garrote del arraigo, con el garrote del espionaje, que implica el ejercicio total del poder en manos del Presidente y de las personas que él está poniendo”, dijo.

El abogado indicó que este planteamiento lleva el objetivo de ejercer un gobierno desde la oficina Presidencial con facultades judiciales.

“Con la intención de ejercer totalmente el poder para eternizar su sistema político. Entendemos que se trata de un ejercicio enfermizo del poder”, criticó.

Ibarra Espinoza manifestó que con una reforma de este tipo, México estaría retrocediendo muchos años, dándole un golpe severo a la presunción de inocencia y a los avances que se han logrado con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, ya que la propuesta lleva intenciones de hacerlo mixto, para que sea oral y escrito.