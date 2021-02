Reforma eléctrica debe tener un inversión mixta y no querer tronar a la CFE: Canaco Culiacán

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, Diego Castro Blanco señaló que se tiene que buscar que el estado no pierda su rectoría

Emma Leyva

CULIACÁN._ Reforma eléctrica debe tener un inversión mixta y no querer tronar a la CFE señala Diego Castro Blanco sobre la iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, en donde se busca dar mayor preferencia a la Comisión Federal de Electricidad y contrarrestar la reformas realizadas en el periodo de Enrique Peña Nieto.

El presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Culiacán, Diego Castro Blanco señaló que a su parecer tiene que haber una revisión y regulación ya que dijo no se puede “tronar” a la empresa estatal en pro de que la producción de energía eléctrica vaya pasando a las compañías privadas, nacionales y extranjeras.

"Creo que debería ser una inversión mixta y no todo inclinado a querer tronar una empresa estatal para el beneficio a veces de empresas trasnacionales que andan ahí fuerte... no podemos depender de un 60 por ciento del suministro del gas natural para poder producir la energía en México, no podemos depender del extranjero tenemos que producir nuestros propios insumos de combustible que requieren las plantas para producir la energía", comentó.

El dirigente de Canaco dijo que es necesario y predominante que el estado no pierda la rectoría y que debe ser competencia del estado el hecho de proteger los intereses de los mexicanos a través de esta empresa (CFE), señaló que esto tiene que ser un término medio donde sea ganar-ganar y no que ganen las empresas transnacionales y pierda el país y los mexicanos.

Expresó que primero se le dé prioridad a la CFE y que dentro de la iniciativa privada se dé la inversión de energías limpias, pero que esto sea un esquema justo para los mexicanos y para los intereses del país y también para estas empresas que están invirtiendo.

"Esos contratos no deben de ser leoninos o tan cargado el beneficio a las empresas de producción de energía limpia y que vaya en detrimento de los intereses de nuestra gran empresa mexicana que es la CFE... prácticamente ya tenemos nada más dos empresas estratégicas Pemex y la CFE, ya grandes cantidades de empresas fueron pasadas a particulares a través de otros gobiernos donde se fueron privatizando todas las empresas del estado", comentó.