Reforma: Sentencia de amparo de Javier Duarte 'desaparece' en el juzgado que lleva su caso

De acuerdo con Reforma, Duarte presentó el viernes un escrito ante el juzgado que lleva su caso para manifestarle que la sentencia de amparo que solicitó habría sido publicada a fines de mes en el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero fue retirada el pasado 4 de marzo; precisó que uno de sus abogados solicitó consultar físicamente el documento, pero le informaron que la resolución no había sido dictada

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La sentencia del amparo que un juez negó a Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, para evitar una condena de nueve años en prisión se extravió del expediente del juzgado, de acuerdo con información de Reforma.

El fallo de Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, desechaba el amparo promovido por Duarte por la condena de lavado y asociación delictuosa. El juez o consideró improcedente el amparo, argumentó, antes de solicitarlo Duarte no interpuso un recurso de revocación.

La sentencia habría sido publicada a fines de mes en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, pero fue retirada el pasado 4 de marzo.

De acuerdo con el diario, Duarte presentó el viernes un escrito al juez para manifestarle lo sucedido, precisó que como la versión pública del fallo fue retirada de internet, uno de sus abogados solicitó consultar físicamente el documento, pero le informaron que la resolución no había sido dictada.

“¿Cómo es posible que aún no haya resolución si esta parte quejosa cobró conocimiento en fecha 26 de febrero del presente año de la sentencia dictada por su Señoría en Audiencia Constitucional? Es un absurdo que me posiciona en un estado de incertidumbre jurídica, que incluso puede llegar a dejarme en un estado de indefensión”, cuestionó el ex mandatario en el texto.

El ex priísta continúo: “No tenemos certeza de si el error fue que la subieron electrónicamente o el error fue que no la glosaron físicamente. Como no podemos correr ese riesgo, la impugnamos, y lo que esperamos como respuesta es que el juzgado nos diga oficialmente cuál es la resolución o el error”, señaló el texto citado por Reforma.

El pasado 26 de septiembre, Javier Duarte de Ocho se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El ex mandatario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia que autoridades mexicanas dictarán en su contra. Lo anterior fue posible tras una negociación de Duarte y la Procuraduría General de la República (PGR).

El procedimiento abreviado aceleró la sentencia condenatoria por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La PGR solicitó nueve años de prisión contra Duarte, quien no podrá cumplir en libertad la sentencia. También pidió que se le decomisen cuarenta propiedades, de acuerdo con periodistas que se encuentran en la sala.