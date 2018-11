Reforma sí o reforma no, no es lo trascendental, asegura Juan Alfonso Mejía, Secretario de Educación en Sinaloa

Marcos Vizcarra

CULIACÁN.- Juan Alfonso Mejía López se autonombra activista social, recordando que ha permanecido en organizaciones civiles importantes en los temas de educación, como Mexicanos Primero, desde plataformas importantes como la dirección nacional.

Hoy es Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, tras aceptar la invitación del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Me dijo (el Gobernador) que siempre hablaban, en mi caso, que la educación es un proyecto social, y ya que la he visto como un proyecto social, y he andado en otras cosas de la sociedad civil, hablando de educación, me dijo ¿por qué no le pasas para acá?”, recordó.

Mejía López llega a la Secretaría en relevo de Enrique Villa Rivera, en un proceso nacional en el que se establece una contrarreforma a la Constitución y a la Ley de Educación sobre los cambios hechos entre 2012 y 2013.

En el proceso de instalación, Mejía López perteneció a Mexicanos Primero, una organización dedicada a la mejora de ese rubro en el País, partiendo de mejorar la calidad educativa desde los docentes.

Desde que se dio la reforma, la organización ha apoyado lo establecido en la Ley de Educación, pese a las manifestaciones de maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores dela Educación.

“Creo que el tema de educación es un tema de oportunidades, y hay ciento de miles de niños en nuestro Estado que solamente tienen una oportunidad, y es la escuela, y no se las puedes quitar”, señaló.

En el proceso de Mejía López como Secretario pasará ahora a observar si esa reforma educativa se mantiene o no, luego de que en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador se contemple echar atrás el proyecto.

“Para mí, y déjame decirlo así, reforma sí o reforma no, no es lo trascendental, y eso lo digo hoy como lo decía ayer en la organización civil, o desde sociedad civil”, indicó.

Defendió lo que ya se ha culminado en Sinaloa, como las asesorías a docentes, y que eso se buscará que permanezca en su administración.

“Reforma es hablar de un marco legal, y ese marco legal ocurrió en el 2013 y han ocurrido seis grandes reformas en el siglo XX, entonces, si fuéramos por marcos legales, pudiéramos compararnos con Noruega o con Finlandia, ese no es el tema, el tema es el proceso de transformación educativa”.

Nuevo titular de la SEPyC tiene su primera encomienda