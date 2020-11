Refuerzan acciones para prevenir contagios del Covid-19 durante fin de semana largo en Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dice que se suspenderán todos los eventos que no cumplan con las disposiciones sanitarias

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Las acciones para prevenir el contagio del Covid-19 se reforzaron este fin de semana largo en Mazatlán, que está lleno de visitantes, y se suspenderán todos los eventos que no cumplan con las disposiciones sanitarias, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Hoy amanecimos como nunca de bien y la gente, el Operativo Redes está esforzándose al máximo porque tenemos un Mazatlán lleno por el puente (vacacional por el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana) y no nos va afectar porque están trabajando con todo", agregó Benítez Torres.

"Hacen lo mismo nada más que se suma más gente porque tenemos más personas visitantes".

A pregunta expresa sobre si se cancelaron recientemente eventos por la pandemia del coronavirus, recalcó que se sigue cancelando todo lo que no cumpla con las disposiciones sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19.

"Se sigue cancelando todo lo que no cumpla con las normas de seguridad y con los protocolos, quien exceda la cantidad de personas permitidas va a ser clausurado o cancelado", reiteró Benítez Torres.

Dijo no traer a la mano las cifras de eventos cancelados o locales clausurados, pero el lunes se hará la revisión de todos los datos, sin embargo, todos deben respetar las disposiciones sanitarias.

El Presidente Municipal encabezó ayer por la tarde la inauguración de la Primera Edición de la Copa Tradicional EDCO de Charrería que concluirá hoy en el Lienzo Carro, de este puerto.

En el evento inaugural, que se llevó a cabo cerca de las 15:00 horas, se le hizo un homenaje a Manuel Rivera, por su apoyo a la charrería en Mazatlán.

Durante su mensaje en el evento el Alcalde también manifestó que se debe de pensar en modernizar y cambiar el Lienzo Charro de Mazatlán a otro lugar de la ciudad para mejorar este deporte nacional.

"Yo creo que vale la pena, la ciudad está creciendo, está detonando y creo que hace falta que la charrería crezca igual que Mazatlán", recalcó Benítez Torres.

Con respecto a una visita reciente de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el Tribunal Municipal de Barandilla en Mazatlán, el Alcalde dijo que no tuvo conocimiento para nada, pero no le preocupa.

"No, para nada, ya dije que tengo mi consciencia tranquila y no tengo cola que me pisen, está funcionando a la perfección (el Tribunal de Barandilla"", continuó.

Añadió que si se le hace alguna observación al Ayuntamiento se corregirá lo correspondiente si algo no está funcionado buen, pues la idea es hacer equipo para sacar adelante a Mazatlán.

Con respecto a los señalamientos de que el viernes 6 del presente mes cuando fueron detenidos 53 músicos a los adultos se les desvistió y se les hizo hacer sentadillas antes de meternos a las celdas de la Policía Municipal, Benítez Torres expresó que resultó que el 90 por ciento de ello no ocurrió, pero se sigue investigando.

"Resultó falso el 90 por ciento, ya llegamos a un acuerdo con ellos, se está investigando a los que señalaron para sancionarlo fuerte, estricto, no vamos a permitir nunca abusos de la policía, ni del personal del Tribunal de Barandilla"; reiteró.

También dijo que nunca debió haber sucedido que desnudaran a los infractores detenidos,

"Creo que no se dio, estamos recabando pruebas, es su momento se las voy a dar a conocer, ...sí hay (cámaras de seguridad) ahí, entonces si se dio el que se pidiera a los músicos detenidos que se desvistieran se tuvo que grabar), por supuesto que sí, yo les paso la información", dijo el Presidente Municipal.

Músicos manifestaron de manera pública que a los adultos detenidos, al llegar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se les pidió que se desvistieran e hicieran dos sentadillas cada uno como si fueran delincuentes cuando ellos lo que hacen es nada más salir a trabajar para llevar el sustento a sus familias.