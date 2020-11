Regidor y activista alza la mano por candidatura de Morena a Alcaldía de Sinaloa municipio

Ya basta de personas de que vean al Municipio como un botín, se necesita un gobierno profundamente honesto, dice Román Rubio López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Regidor y luchador social José Román Rubio López, levantó la mano en busca de la candidatura a la Alcaldía del municipio de Sinaloa por Morena, partido del que es miembro fundador.

El maestro normalista jubilado y activista dijo que ya basta de personas que vean al Municipio como un botín a repartir, porque lo que se necesita es un gobierno profundamente honesto.

“Manifiesto mi decisión de aparecer en las boletas del 2021. El Municipio de Sinaloa está clasificado como de alta y muy alta marginación, a pesar de tener grandes riquezas, grandes recursos naturales, pero el olvido y la marginación no deben de ser eternos”, expresó.

Con trayectoria desde siempre en partidos de izquierda y fundador de Morena, Rubio López expuso que la Cuarta Transformación debe ser aquella que apoye y fortalezca todas las actividades económicas y productivas, con autoridades activas y no pasivas, que atiendan los problemas de toda la población.

El Regidor manifestó que seguramente el método por el que en Morena se definirán las candidaturas será el de la encuesta, donde tienen derecho a participar tanto militantes como externos.

“Nuestro respeto a un legítimo derecho ciudadano de aspirar. Los estatutos de Morena hablan de aspiraciones de quienes seamos militantes, pero también habla de las aspiraciones al externo, el asunto es que la ciudadanía y los mismos órganos de Morena valoren detenidamente lo que es uno y lo que es otro”, aseveró.

El llamado, dijo, es a medir convicciones, esfuerzos y poner en una balanza las trayectorias, la sinceridad y la convicción de quienes aspiren, para verdaderamente ser entes de transformación de la sociedad a la que quieren representar.

Rubio López aseguró que en caso de que las encuestas no le favorezcan será institucional y leal a su partido.

“Le apostamos a que nuestras instituciones brinden los marcos de participación de manera libre y democrática para toda la ciudadanía. Nosotros vamos a apoyar a quien resulte, pero nuestro impulso por la Cuarta Transformación es firme e inclaudicable, esto es que quien resulte, si es ajeno a nosotros, tiene que ser realmente el que encabece la transformación”, indicó.

Sostuvo que no se debe ver ya como una aspiración de alguien que va sobre un botín para repartírselo y utilizarlo para beneficio personal.

“Eso no es permitible y de nuestra parte corre el que no permitamos, sino que se realice un gobierno profundamente honesto”, dijo, “en el municipio de Sinaloa no caben ya ese tipo de gobiernos que van para enriquecerse solamente, como lamentablemente ha sucedido”.

El luchador social aseguró que hay historias que hablan muy mal de algunas personas que han gobernado el municipio de Sinaloa, donde resultan con casas en Culiacán, en Mazatlán, con tierras de riego, con ganado y que no es producto de los ingresos que se obtienen como funcionario, y eso ya no debe de suceder.