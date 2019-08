Regidora de Escuinapa acusa que el Alcalde no trabaja como le corresponde

Morena Martha López dice que no han atendido su propuesta un módulo de atención ciudadana; el Alcalde la refuta

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Alcalde de Escuinapa no trabaja como le corresponde, acusó la regidora de Morena Martha López Corona a Emmett Soto Grave, quien le refutó que el Cabildo no es para mitotes.

En asuntos generales de la segunda sesión ordinaria de mes, la regidora le señaló Al Alcalde que, pese a que solicitó por escrito un módulo de atención ciudadana, esta propuesta no había sido tomada en cuenta ni por él, ni por el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

“Hace un mes solicité ese módulo de atención ciudadana, no me interesa la risa de sus caras (que hacían mientras señalaba) a usted doctor le pregunto ¿de qué lado está?”, les dijo.

El Secretario del Ayuntamiento indicó que no se había podido dar curso a la solicitud pues eso implica un gasto, un proceso, por lo que debía esperar para que se diera.

“No estamos del mismo lado, es claro, se les dará recursos si presentan evidencias que los justifiquen, evidencia fotográfica, física y comprobatoria”, dijo.

La regidora le señaló que no era su oponente, pues ella sí era morenista ‘legitima’ pero no lo veía trabajando como lo ha determinado el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con las convicciones de no robar, no mentir, no traicionar.

Dijo que seguía viendo nepotismo, ya que según ella, se contrató de manera reciente a un primo de la directora de Recursos Humanos o a gente del PAN.

“Yo estoy trabajando por el pueblo, no venga a hacer mitotes al Cabildo con suposiciones, hablar, hablar y hablar, no venga a dar show mediático, los puestos se ganan en base a trabajo no a caprichos”, le señaló el Alcalde.

Le indicó a la regidora que podía ir a su oficina para hablar esos temas, así como lo referente a gastos que hacen y que tienen que comprobar para qué son, para poder dárselos.

Los regidores han señalado que, pese a que existe un recurso presupuestado para viáticos, la Tesorera Iliana Barrón Aguilar se niega a otorgárselos, a menos que el Alcalde otorgué el permiso para ello y es a él a quien deben pedirles, aunque el recurso sea para viajes de trabajo o relacionado a su función como regidores.