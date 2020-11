Regidora de Morena dice que Alcalde Emmett Soto es excelente doctor, pero le falta como Presidente Municipal

Durante estos dos años de Gobierno, el Alcalde no ha demostrado trabajar bajo los ideales que enarboló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de trabajar por el beneficio de las personas, dice la edil Martha Elena López Corona

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Alcalde Emmett Soto Grave, como doctor es buenísimo, pero como Presidente Municipal le falta mucho, manifestó la regidora de Morena, Martha Elena López Corona.

“Esta administración no la veo muy bien, como doctor es buenísimo, pero como político no, le falta mucho…como Presidente es autoritario”, dijo la regidora.

Podría echarle ganas para salir adelante, pero no ha sido así, lo que ha hecho es formar un clan en el Cabildo, donde deja de lado a aquellos que lo cuestionan, indicó.

“Él solo manda a su clan, a Minerva (Minerva Gárate) a Beto (Alberto Ramos Corona) a César (César Ibarra), tiene un clan y solo a ellos los invita (a eventos) nos sentimos relegados (los regidores) soy parte de Morena, pero estoy trabajando sola” dijo.

El Alcalde ha buscado en los regidores de Morena que se le apoye sin que se le cuestione, y quien lo hace es relegado, como es su caso.

A través de amigos, manifestó que ella se va a la frontera y gestiona apoyos de sillas de rueda, pañales para adultos mayores, juguetes y cosas que sabe que las personas vulnerables del municipio pueden tener.

“Ayudo a mi gente, con mis propios recursos, no distingo color, ni partido”, dijo.

La regidora lamentó además que durante el Segundo Informe de Gobierno se les haya expuesto en su salud, al llenar de personas el Cabildo, pese a la contingencia por Covid-19.

“Se nos expuso, se les hizo fácil citarnos a Cabildo y arriesgarnos a todos, hay personas (de las que acudieron) que tuvieron Covid, nos metieron a todos, nos arriesgaron con tanta gente”, dijo.

La regidora ha cuestionado al Alcalde desde mediados del primer año de la administración pública por la contratación de familiares.

Le ha señalado al Alcalde que los preceptos de AMLO de no mentir, no robar y no traicionar, no se han cumplido en su administración.

En respuesta, a través de páginas no oficiales pero identificadas con la administración pública, ha sido atacada de manera personal.