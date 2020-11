Regidora denuncia a Estrada y a su gabinete por violencia política; IEES dicta medidas cautelares

Belem Angulo

La Regidora de Morena, Yareli Sánchez Sánchez, denunció al Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y a otros miembros de su gabinete por ejercer violencia política por razones de género en su contra.

El señalamiento ya fue revisado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mismo que tras celebrar una audiencia con los involucrados emitió medidas cautelares en contra del Alcalde.

Los funcionarios municipales denunciados junto con el Presidente municipal son César Manuel Ochoa Salazar, secretario de Obras y Servicios Públicos; Fernando Basilio Torres Gómez, titular del Órgano Interno de Control; Issel Guillermina Soto González, tesorera, y Yolanda Martínez Sotelo, directora de Recursos Humanos.

De acuerdo al expediente Q-PSE-001/2020 del IEES, Sánchez Sánchez manifestó ser ignorada por los departamentos de Obras y Servicios Públicos, Tesorería y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán en aquellas ocasiones que solicitó vía oficio información sobre proveedores, nómina y registros de egresos de la Comuna.

La Regidora destacó ser objeto de burlas por parte del Mandatario municipal durante las sesiones de Cabildo.

"Además de lo anterior mencionado, el Presidente municipal en las reuniones de Cabildo me ignora al participar, se burla de la suscrita y toda propuesta o solicitudes que yo realice me las niegan, me las rechazan rotundamente y sin ningún fundamento o no me contestan las peticiones, reprimiendo en todo sentido mi trabajo como Regidora del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, y con mucho coraje, lo cual me parece una conducta bastante inapropiada e intimidatoria", se lee en el documento que emitió el IEES con respecto a las medidas cautelares.

En el expediente se manifiesta que el acoso laboral ha afectado a los familiares de la Regidora al citar en una ocasión a la madre de la afectada, alegando la existencia de una denuncia ciudadana en contra de su familia.

"En mes de febrero de 2020 me percaté mediante un citatorio girado por el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Culiacán, donde se citaba a una audiencia a mi señora madre de nombre Flora Sánchez, ya que existía una denuncia ciudadana en contra de la suscrita y mis familiares, según expediente número OIC/UDI/DA/015/20, mismo que solicité información y me fue negada por el Departamento de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control", menciona.