Regidora panista de Guasave defiende tener a hija en nÃ³mina

Regidora panista de Guasave defiende tener a hija en nómina

Si la llega a cambiar, va a ser para que la sustituya su esposo, Javier Eduardo Lugo Camacho, ex edil y ex dirigente de Acción Nacional, asegura Nidia Gaxiola Gutiérrez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Tras ausentarse varios días de la escena pública, la Regidora del PAN, Nidia Gaxiola Gutiérrez, acudió a un evento del Ayuntamiento donde al ser entrevistada negó que esté incurriendo en nepotismo al tener a su hija dada de alta en la nómina como su auxiliar.

La edil explicó que al principio quien era su auxiliar o asesor era su esposo Javier Eduardo Lugo Camacho, pero le salieron unos compromisos que no le permitieron seguir desempeñando esa función y lo sustituyó con su hija Giselle Lugo Gaxiola.

“Nosotros tenemos la oportunidad de contratar a alguien para que nos apoye de esa manera, aquí no es un asistente que me está cargando las libretas o que me está pasando agua como lo han dicho en algún momento, es una persona que me está apoyando y que yo he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera”, dijo.

-- ¿Pero es ético regidora, el hecho de contratar primero a su esposo y luego quedar su hija?

"Fue primero mi esposo y él salió por razones de que ocupaba estar libre de esto, se iba a volver a hacer el cambio, no lo hice. Lo ético… yo creo que aquí lo que importa es dar rendimiento y yo creo que lo estamos haciendo".

Aseguró que es la única regidora hasta ahorita que ha presentado una modificación de reglamento, que ya está aprobado, lo que habla de su productividad.

Gaxiola Gutiérrez subrayó que sí ve necesario el que los regidores puedan tener un auxiliar, o en su caso asesor, porque los temas que se tocan son complejos y no todos tienen los conocimientos suficientes para llevar a cabo lo que le corresponde a cada quien en la función que le toca desempeñar.

-- ¿No va a desistir de tener a su hija como auxiliar o asesora?

"Lo que pudiera hacer es cambiarla por Javier Eduardo, que es el que está fungiendo".

-- ¿Y no sería la misma, porque él es familiar directo de usted?

"Sí, claro, es familiar directo mío, pero es la persona que necesito para que me esté asesorando y lo está haciendo y creo que es lo importante".

Insistió que a ella le conviene tener a su esposo de asesor porque lo tiene muy cerca y conoce de todos los temas.

Regidores tienen mucha gente en nómina

Muchos regidores tienen mucha gente en nómina, aunque en su caso, únicamente tiene a su auxiliar, manifestó Nidia Gaxiola Gutiérrez.

“Sí se nos había dicho que podíamos tener a alguien más que pudiéramos beneficiar con un trabajo por ser cercanos a uno y por estar donde estamos, pero la verdad hasta la fecha yo nada más tengo a mi auxiliar”

-- ¿Sí se les planteó eso?

"La verdad es que sí. Muchos regidores tienen mucha gente, tienen gente aquí en nómina".

-- ¿Quién se los planteó?

"Al inicio, cuando la Presidenta nos vio nos dijo que iba a haber oportunidad de nosotros poder tener también uno o dos beneficios".

La Regidora del PAN aceptó que eso riñe con el discurso de austeridad que ha manejado la Alcaldesa Aurelia Leal López.