SALVADOR ALVARADO

Regidores de oposición plantan árboles en baches de calles de Guamúchil

Dicen que es una campaña con sarcasmo a la que denominaron Planta un Árbol, Acaba con un Bache

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Regidores del PRD y PAS se manifestaron ante la cantidad de baches que hay en Guamúchil y la nula respuesta de la autoridad municipal por solucionar la problemática en las vialidades, por lo que implementaron la campaña a la que denominaron "Planta un Árbol, acaba con un Bache".

Los ediles plantaron árboles por el bulevar Lázaro Cárdenas entronque con Labastida Ochoa, Labastida y Rosales; Labastida Ochoa y esquina con la calle Gabriela Mistral, así como por la avenida Mariano Matamoros.

Otoniel González señaló que la Regidora Iliana Karina Moraga Inzunza ha solicitado la reparación de las vialidades, sin embargo, la autoridad municipal ha hecho caso omiso a las solicitudes, las cuales están asentadas en actas de Cabildo.

Cabe mencionar que el árbol que plantaron en Rosales y Labastida Ochoa fue retirado de manera inmediata, pero se desconoce si fue la autoridad quien lo ordenó, lo cual causó molestia en los regidores, pues señalaron que si lo quitaron, deben reparar el bache.

"No se vale que retiren el árbol y no tapen el bache, no se vale", expresó Otoniel González.

El Regidor del PRD comentó que es importante que la autoridad ponga atención a esta problemática y más cuando se le ha solicitado de manera reiterada la solución.

Además la Regidora del PAS, Iliana Moraga Inzunza, expresó que seguirán con esta campaña hasta tener respuesta de la autoridad y repare las vialidades.

"Se está haciendo esta actividad de protesta porque la verdad hemos solicitado al Ayuntamiento a Obras Públicas, al Presidente en Cabildo y si quieren revisar las actas ahí están las actas donde le hemos pedido que nos ayuden con los baches", dijo Moraga Inzunza.

"Porque es increíble tanto carro que se ha descompuesto con esta situación y nos han ignorado completamente y no es queja, solamente que queremos que el Presidente Municipal se dé cuenta y que lo estamos solicitando por otra vía".