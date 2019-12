Regidores deben reunirse para investigar recursos pÃºblicos pendientes de pago por ex funcionarios pÃºblicos

Regidores deben reunirse para investigar recursos públicos pendientes de pago por ex funcionarios públicos

Mayra Andrade Padilla dice que se deben iniciar procedimientos para regresar el dinero a las arcas municipales

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La regidora Mayra Andrade Padilla exhortó a regidores a reunirse para iniciar investigación de los recursos públicos pendientes de pago por ex funcionarios públicos, e iniciar procedimientos para regresar el dinero a las arcas municipales.

“Sí ya en la pasada sesión de Cabildo se expuso de manera bochornosa el asunto de Carlos Eligio Inzunza (presunto deudor a la Comuna) no dejemos de lado esto y debemos reunirnos para buscar la forma en que esos recursos regresen, porque son recursos públicos, del pueblo”, dijo la regidora.

Es necesario que el tema quede resuelto, que, si este ex funcionario y otros más están adeudando a las arcas municipales, el dinero regrese pues son cantidades considerables.

Se tienen que iniciar procedimientos como regidores, para apoyar y exhortar a que estos ex funcionarios paguen lo que adeudan, principalmente ahora que el mismo funcionario acudió a defenderse en un acto bochornoso que realizo en Cabildo, manifestó.

“También hay que ver de la administración de Bonifacio Bustamante, porque el tiempo ha pasado y no se ha visto nada”, dijo el regidor de Morena César Ibarra Corona.

La regidora replicó que se podían ver todo lo referente a administraciones pasadas, incluyendo lo de esta administración en la que ha metido diversas denuncias, una de ellas por nepotismo y a las que el Órgano Interno de Control no ha dado respuestas, pese a que se le recibió la denuncia y al parecer está estancada.

La Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, manifestó que ex funcionarios como Carlos Eligio Inzunza, deben saber que no es una situación personal por lo que se inician las investigaciones, sino seguimiento a los procesos pendientes, como ex funcionario tenía una denuncia ante el MP y posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción, que la regresó a la Sindicatura para que se hicieran convenios de pagos.

No es un recurso que sea de Las Fiestas del Mar de las Cabras 2018, sino de gastos que se tuvieron y que al parecer el ex funcionario no comprobó y ese es el requerimiento que tiene de pago.

“El miércoles podemos tener la mesa de trabajo sobre esos temas”, dijo el regidor del PRI Santos Gómez Sánchez.

El Cabildo aprobó iniciar el análisis de estos temas el miércoles próximo, para definir qué acciones se realizarán en los casos expuestos sobre ex funcionarios, ex administraciones pasadas y la actual.