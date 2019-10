Regidores del PRI y PAN abandonan sesiÃ³n de Cabildo en Escuinapa

Regidores del PRI y PAN abandonan sesión de Cabildo en Escuinapa

Los regidores se inconformaron por la negativa del Alcalde Emmett Soto Grave de convocar a una nueva sesión extraordinaria

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Ante la negativa del Alcalde Emmett Soto Grave de convocar a una nueva sesión extraordinaria de Cabildo que cumpliera con el reglamento legal, regidores del PRI y PAN abandonaron la sesión de Cabildo, en un evento en el que fueron enfrentados por el Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, quien acuso además que el hecho fue armado.

Al iniciar la sesión extraordinaria para discutir el paquete de obras 2020, el regidor del PRI Santos Gómez Sánchez en representación de los regidores del PRI Lizbeth Medina Tiznado y Mayra Andrade Padilla, pidieron la reposición de la convocatoria.

Debido a que la sesión extraordinaria de Cabildo debe ser convocada y firmada por el Alcalde Emmett Soto Grave, pero este no firmo la convocatoria sino el Secretario del Ayuntamiento, lo que es una falta al reglamento interior del Ayuntamiento en su numeral 40.

“Estamos denunciando otra ilegalidad que es la emisión de la convocatoria a esta sesión de Cabildo, sin cumplir con los requisitos y formalidades que marca el reglamento interior del Ayuntamiento, de lo cual se desprende que el Secretario del Ayuntamiento no se ha dado tiempo de un año para leer”, señaló Gómez Sánchez.

El regidor pidió la cancelación de la sesión por no cumplir con el reglamento, señalando que podían esperar una nueva convocatoria y esperar los 20 o 30 minutos que fueran necesarios para que la convocatoria estuviera hecha con legalidad y dar curso a los puntos solicitados.

“Que se convoque con todas las formalidades de ley, que el departamento jurídico revise la legalidad de esta convocatoria, con una opinión centrada y no una adulación, dirán que estamos en contra del Desarrollo de Escuinapa, una mentira más de las que dicen, estamos a favor de la legalidad”, señaló el regidor.

Las sesiones de cabildo no pueden ser de ocurrencias, es una convocatoria viciada de origen que puede ser incluso anulada, la obligación como Secretario es de cumplir y hacer cumplir el reglamento que pareciera que lo desconoce.

El Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, replicó el hecho señalando que todo estaba “armado” para que se polemizara e indicó que ellos tampoco cumplían como regidores con lo que el reglamento señalaba.

“Está armado, ahora vienen todos los medios (Noroeste- Debate- Independiente), ustedes por ley les obligan a entregar un informe cada mes, no sé si estén violando la ley, faltan mucho a las sesiones”, reclamó.

Indicó que ni siquiera en el caso del regidor del PRI Santos Gómez, estuvo en lo del empréstito de 12 millones de pesos, ni en las mesas de trabajo, el regidor le señaló que ni siquiera estuvo la Tesorera que era un funcionario público clave.

El Secretario y el regidor iniciaron un intercambio de palabras, en el que el segundo le indicó que sí estaban faltando al reglamento se les denunciara en el área correspondiente, pero no se podía avalar una sesión de Cabildo ilegal como la que se pretendía hacer.

“Nosotros esperamos el tiempo que sea necesario para una nueva convocatoria, para que sea una sesión de Cabildo legal” le señaló el regidor.

Mientras la regidora del PRI Lizbeth Medina Tiznado participaba en el tema, el Alcalde Emmett Soto Grave decidió dar por concluido el punto y llamó a la votación para dar inició a la sesión y al orden del día.

Los regidores inconformes abandonaron la sesión de Cabildo, dejando tras ellos señalamiento de parte del Alcalde Emmett Soto Grave, del Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, de regidores de MORENA como Alberto Ramos Corona, Santiago Lora y del PRI Ramón Sarabia, sobre querer frenar el desarrollo del municipio.

“Esta visto cuando hacen polémica, esta visto, ustedes ya se dieron cuenta, no caeremos en eso, son polémicas armadas”, dijo el Secretario.

El Alcalde secundo al funcionario señalando que no cederían a caprichos, ni a ‘tumbar’ la sesión de Cabildo, pues, aunque asisten a mesas de trabajo en un año de gobierno no han presentado trabajo.

“Dicen que sí, se ponen de acuerdo, llegan aquí y traen instrucciones del ex Alcalde (Hugo Enrique Moreno Guzmán) de votar en contra del progreso, estén o no estén aquí es lo mismo”, dijo el Alcalde.

El regidor del PRI Ramón Sarabia indicó que por eso se deben poner falta a quienes no asisten a sesión de Cabildo, si no siempre estarán así, a lo que el Secretario replico que los regidores siempre están ocupados para no presentar trabajo como lo del 1 informe de Gobierno.

“Este es su primer trabajo como para que estén ocupados”, dijo Acosta Alemán.

El regidor de MORENA Alberto Ramos Corona indicó que son regidores que están en contra del progreso.

“Están dolidos todavía, porque todo esta fortalecido en esta administración, pese a quien le pese y le duela a quien le duela”, dijo el también ex Alcalde.