GUASAVE

Regidores llaman a Alcaldesa de Guasave a conceder garantía de pago a PASA

El pre acuerdo al que se llegó con la intervención del Gobierno del Estado es positivo, pero la empresa tiene razón en exigir un instrumento que les dé certidumbre

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los regidores de oposición Nidia Gaxiola Gutiérrez y Reynaldo Castro Angulo exhortaron a la Alcaldesa Aurelia Leal López a reconsiderar su postura de no crear el instrumento de garantía de pago que exige PASA para firmar el adéndum del contrato de concesión para la recolección de basura para poder reactivar el servicio.

La edil panista subrayó que si la empresa estuvo dispuesta a ceder en algunos puntos en la negociación con el Ayuntamiento, en la que el Gobierno del Estado fue intermediario, el Municipio también debe de ceder en otras partes y en este caso debería ser en esa garantía que pide PASA, en aras de buscar que Guasave sea el municipio limpio que merecen sus ciudadanos.

"Vemos con tristeza la gravedad del asunto de que ahorita a la fecha no se haya hecho la firma de este adéndum, que si bien es cierto compromete las finanzas del Municipio, ya teníamos un contrato que las comprometía y con una cantidad más alta. Esto vino a bajar lo que era la deuda en 40 millones de pesos y además de los 5 millones 900 mil pesos se quitaran 900 mil pesos del pago mensual", expresó.

Gaxiola Gutiérrez manifestó que mientras no se concreta ese acuerdo ante la negativa del Ayuntamiento de garantizar el pago de la facturación mensual a PASA, el problema de la basura se sigue agravando en Guasave.

"Tenemos que darle ese derecho a la ciudadanía de vivir en un lugar limpio, un lugar seguro y vemos que no se está resolviendo, porque bajaron la guardia al decir que ya se había solucionado, se ve peor ahora, ya se vio que no se tiene la capacidad y tenemos la posibilidad de volver a tener un Guasave limpio y ayudar para que sea mejor que como estaba", indicó.

En tanto que Castro Angulo, edil del PAS, expuso que la Presidenta Municipal debe flexibilizar su postura en estas negociaciones, porque la contingencia de la basura ha impactado de manera muy negativa a Guasave.

"Ahorita cuando el Gobernador ya tomó cartas en el asunto y está destinando una cantidad para el pago, más el descuento que se hizo, tiene ella que flexibilizar para que se logre una mejoría y puedan brindar este servicio, Guasave merece y debe de estar limpio", expresó.

El Regidor del Partido Sinaloense comentó que si el servicio de la recolección de basura de todos modos se tiene que pagar e incluso viene estipulado en los egresos del presupuesto municipal, no le ve ningún problema en que se cree algún instrumento que le dé certeza a la empresa que se le va a cumplir en tiempo y forma.

Convierten el Taller Municipal en basurón

Los patios del Taller Municipal de Guasave están convertidos en un basurón, en medio de un sector habitacional y a menos de 500 metros del Hospital General.

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, se quejó de esta situación que afecta directamente a vecinos y al personal que labora en estas instalaciones.

"Señora Presidenta, Aurelia Leal López, todos los más de 150 trabajadores como choferes de pipas, dompes, jardineros, ayudantes generales y vecinos le pedimos apoyo para que ya no se tire basura en el Taller Municipal, no aguantamos el mal olor, los gusanos del podridero que hay y genera infecciones, no podemos respirar, dennos la atención", solicitó el líder obrero.

El Taller Municipal está siendo utilizado como sitio de transferencia por el Ayuntamiento, ya que ahí descargan la basura recolectada en algunos sectores de la ciudad, para después llevarla al relleno sanitario.