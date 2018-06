Regidores no ponen ejemplo vial en Escuinapa, señalan - Noroeste

Regidores no ponen ejemplo vial en Escuinapa, señalan

Transeúntes y conductores de motocicletas aseguran que funcionarios, servidores y regidores abusan de sus cargos públicos

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ La falta de cultura vial prevalece en funcionarios, servidores y regidores, quienes en vez de poner el ejemplo, abusan de sus cargos políticos, señalaron transeúntes y conductores de motocicletas.

Subrayaron que la motocicleta que utiliza la regidora del PAS, María Marilyn Orozco Mata, quien trae atrás del vehículo una bocina amplificada, se aprovecha de su función para no “parquearla” en los estacionamientos exclusivos aledaños a Palacio Municipal.

“Todos sabemos que hay muchos accidentes de motocicletas en Escuinapa, pero ya vio que la regidora del PAS no parquea bien su moto; no es la primera vez que la pone ahí, ellos (regidores) deben de poner el ejemplo ante un problema sentido”, expresó José Rodríguez, motociclista.

“A nosotros sÍ nos exigen cascos, placas y no traer a muchas personas arriba de la moto, pero ellos como servidores por qué no ponen el ejemplo, eso está mal, oiga, que sea pareja la autoridad”, manifestó Alberto, motociclista.

“Podrá ser mínimo lo que haga la regidora de estacionar mal su vehículo, pero si se da cuenta no lo estacionó y no buscó la forma de estacionarlo en otro lugar exclusivo, no nos damos cuenta pero una mal parqueada puede hacer la diferencia”, indicó Jesús Hernández, motociclista.

“El año pasado se le criticó a Roy (regidor del PRI), que abusaba de su función para estacionar su camioneta en las líneas amarillas, no es válido que sigan haciendo mal uso de su función, y el ejemplo ¿dónde está?”, se preguntó Carmen Prado, transeúnte.

“Yo vi que llegó al Palacio y dejó la motocicleta, estaba lleno el estacionamiento, pero ahí enfrente de la Elektra hay muchos, debió buscar otros”, dijo Ignacio, transeúnte.

Mientras tanto, la regidora del Partido Sinaloense, María Marilyn Orozco Mata, indicó que en lo particular estaciona la motocicleta en el lugar que le corresponde, pero que se la mueven del lugar, y hasta se la han tumbado.

“Donde yo la puedo dejar es en el Ayuntamiento, inclusive he tenido ciertas cositas con Hectorín (cuidador de la puerta del Palacio), él me ha manifestado que me mueven la moto de donde yo la pongo; de repente me la mueven, ya tuve un altercado con lo de la bocina”, dijo.

“Siempre he sido muy respetuosa, inclusive si tú dices que hay queja, pues adelante, Tránsito tiene todo el derecho de hacer su derecho conforme es; llamo a estas personas que lo han hecho, quizá de una manera para ver cómo estamos en el Ayuntamiento, que somos una oposición responsable, no quiero tomarlo como revanchismo político”.

Jesús Castro Virgen, encargado del Consejo de Seguridad, lamentó que la regidora Orozco Mata, haya dejado la motocicleta mal estacionada, aunque tuviera prisa para ingresar al Palacio Municipal.

“Esta es moto de la regidora, efectivamente nosotros como funcionarios debemos de poner el ejemplo para promover esto que son vialidades, a veces lo hacemos de una manera de que 'nos vamos a ir', pero es una falta de respeto porque si no se le sanciona a ella, a los otros se les va hacer más fácil”, reaccionó.

Añadió que como funcionarios deben de poner el ejemplo, pues los accidentes de motocicletas son un problema grave en el municipio, una tarea que se trabaja en materia de prevención, y poner un mal ejemplo, no abona en los escuinapenses.

“Estoy viendo que hay motocicletas situadas en donde no hay permiso, no sé por qué están estacionadas aquí, debemos de respetar la vialidad porque de eso nos hablan, de las prevenciones, no solo es perjuicio de estas personas, sino que otras gentes ven también mal ejemplo de estacionarse”, finalizó.

En ese tenor, también el vehículo oficial de presidencia, ocupa la línea amarilla y guarnición, ocupando un lugar que no se debe de estacionar.