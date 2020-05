Regidores posponen sesiÃ³n de Cabildo en MazatlÃ¡n por falta de quÃ³rum

Regidores posponen sesión de Cabildo en Mazatlán por falta de quórum

Designa el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al Secretario del Ayuntamiento como encargado de despacho

Alma Soto

Por primera vez durante esta administración, se suspendió una sesión de Cabildo por falta de quórum. Asistieron siete de los 14 miembros del Cabildo.

Luego de 15 minutos de receso en espera de que llegara al menos un regidor para hacer el 50 por ciento más uno, ninguno se presentó, por lo que se citó a una nueva sesión para mañana, ahora con carácter de extraordinaria.

Eso quiere decir, explicó Adalberto Valle Pérez, que se realizará sin importar el número de regidores que asista y los acuerdos serán legales.

Al finalizar la sesión, la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, informó que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres le envió un oficio donde le informa que estaría ausente, por lo que nombra al Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura como encargado de despacho.

Bojórquez Mascareño indicó que en el oficio el Alcalde no le informa el motivo de su ausencia, por lo que oficialmente ella no sabe si está enfermo o no, si en realidad tiene o no coronavirus.

"Yo solicité que antes de la sesión extraordinaria de mañana nos informe el motivo real de su ausencia y por cuánto tiempo será, de esa manera podenos dererminar si Flores Segura sigue como encargado de despacho, como lo ha hecho cuando Benítez Torres viaja, o si debe nombrarse a un Presidente Municipal Provisional, esto en caso de que la ausencia se prolongue más de 10 días", declaró.

La funcionaria reiteró que un boletín de Comunicación Social no es un documento oficial en el caso de la ausencia del Alcalde, para considerarse válido debe tener la firma del Presidente Municipal y el sello de la dependencia.