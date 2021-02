En redes sociales

Regina Blandón desató un debate en Twitter: afirmó que ‘Bibi’ de La familia P. Luche no sería provida

La actriz dijo que ‘Bibi’ es una persona que lee y se informa por lo que sabría defender el derecho al aborto legal y seguro

En redes sociales comenzó un debate sobre las posturas que tendrían personajes de comedias ficticias de la televisión mexicana ante la legalización del aborto. Cuando tocó hablar de la integrante más problemática de la popular familia P. Luche, Bibiana P. Luche, los internautas y fans de la serie la clasificaron como una persona “provida” que defiende el ideal de la vida ante cualquier circunstancia.

Una página en Facebook llamada “Personajes ficticios que serían pro vida” fue la encargada de clasificar a ‘Bibi’ como alguien en contra del aborto, sin detallar las razones por las que fue incluida en esa página, la publicación poco a poco sumó reacciones hasta volverse viral.

La polémica inició por una publicación en Facebook que volvió viral el debate.

Conforme el debate creció, un usuario en Twitter se animó a preguntarle a la actriz Regina Blandón qué piensa sobre el personaje que interpretó a lo largo de tres temporadas. Su respuesta sorprendió a todos los usuarios de internet ya que defendió a ‘Bibi’ como alguien a favor del aborto.

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa…”, fue la respuesta de Blandón al argumentar las cualidades de su personaje que coinciden con aquellas personas que están informadas para apoyar el aborto, en consecuencia conocen de los beneficios su legalización en el país.

La actriz no dudó ni un instante para defender la postura política de su personaje 'Bibi'.

“Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, escribió la actriz mexicana.

Su respuesta fue retomada por diversas usuarias de Twitter que coincidieron con Regina, además defendieron que ‘Bibi’ vivía rodeada de una familia que ignoraba temas sociales, razón principal por la que la molestaban y le exigían ser “una niña normal”.

Su crítica más fuerte fue cuando asumió que las personas “provida” no conocen la importancia de este tema en la agenda de salud pública y la libertad que deberían tener las mujeres sobre la decisión de su cuerpo. Los usuarios en Twitter interpretaron que Blandón los llamó “ignorantes”.

Dicha afirmación causó controversia ya que algunos internautas que afirmaron ser “provida” y dijeron que ellos también leen y se informan de temas como filosofía, derecho y embriología. Criticaron que su comentario fue “estereotipado” por decir que las personas que defienden la vida no se informan y, en consecuencia, son ignorantes.

Los internautas respondieron a la afirmación de la actriz al argumentar que los "pro-vida" no se informan.

Le exigieron a la actriz que dejara de criticar a las personas que no apoyan el aborto, le sugirieron leer más sobre embriología para conocer los detalles de la gestación humana y evitar comentarios que clasifican a las personas que “se informan” y las que no.

En la vida pública de la actriz, ha mostrado su apoyo a la legalización del aborto en México. Cuando en el estado de Veracruz la Suprema Corte de Justicia (SCJN) negó el proyecto que buscaba incluir el aborto como parte de los derechos reproductivos de las mujeres en Veracruz, Regina Blandón subió una foto a su perfil de Instagram donde portaba el pañuelo verde como símbolo de la lucha por la despenalización del aborto.

Regina Blandón ha mostrado su apoyo público a la lucha por la despenalización del aborto en México.

“El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya”, escribió en su perfil como muestra de apoyo a las mujeres de Veracruz.

