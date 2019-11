Registra Culiacán 248 casos de violencia doméstica, la cifra más alta de su historia

En el mes pasado las denuncias ante la Fiscalía aumentaron un 42,5 por ciento, sin embargo en total fueron 797 llamadas al 911; este delito ha aumentado un 57 por ciento respecto al año pasado, Tere Guerra ve falta de acción del Estado y la Fiscalía

Antonio Olazábal

En el sexenio de Quirino Ordaz Coppel la violencia contra la mujer ha ido en aumento en Culiacán, las denuncias por violación y violencia familiar se han disparado en los últimos años, esto de acuerdo a cifras recogidas de el organismo Construyendo Paz, emitidas por la Fiscalía.

Solamente en el mes de octubre se presentaron 248 casos de violencia familiar en Culiacán, cifra más alta en la historia de la capital del Estado de acuerdo a datos de Semáforo Delictivo, sin embargo las denuncias al 911 fueron 797, casi el doble de mujeres que sufrió de una agresión, no acudió a la Fiscalía General del Estado.

Únicamente de septiembre a octubre la violencia doméstica aumentó en un 42.5 por ciento, pero si se compara con el 2018, el crecimiento es del 57.8 por ciento. La cifra que más se le acercaba a los 248 casos fueron las 180 denuncias que se presentaron en julio de este año.

Para Teresa Guerra Ochoa este problema ha sido muy grave y no ve que las instituciones estén trabajando debidamente en ello, subrayó la impunidad que hay en la violencia contra las mujeres por parte de la Fiscalía, misma que debería rendir cuentas al Congreso del Estado.

“Creo que el gran problema es que hay muchas tareas que no se están emprendiendo, realmente más allá de las instituciones que tienen la responsabilidad de trabajar el tema de la violencia de las mujeres como puede ser el Cepavif o el propio Ismujeres, creo que es un tema también de qué está haciendo la Fiscalía”, compartió.

“Nosotros hemos planteado que el Fiscal, que aunque va a ir a simular como lo han hecho otros, pero debiera de ser llamado por el Congreso, el Congreso lo designó, y es hora que el tema de violencia contra las mujeres y el tema en general de impunidad, no ha sido convocando para que informe qué está pasando en la Fiscalía, porque no se está judicializando los casos, por qué los órganos de protección están quedando en el papel”, agregó.

La integrante del Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa recalcó que si no se sancionan con cárcel a quienes comenten delitos contra las mujeres, las cifras de violencia seguirán en aumento en Culiacán y la entidad.

“El primer aliento que tiene el criminal es cuando queda en la impunidad, eso no hay freno, porque no hay castigo, las estadísticas claramente están confirmando un aumento en la incidencia delictiva en lo que respecta a violencia contra mujeres en esta administración”, lamentó.

La activista también se dijo preocupada sobre el tema de la violación en Culiacán, delito que se ha disparado en la administración de Quirino Ordaz Coppel, solamente en este año se han registrado 67 casos, esto a dos meses de que finalice el año, el 2015 fue cuando más se denunciaron casos de violación, con 78, sin embargo el mes donde más se presentó este delito en la historia fue en septiembre del 2019, con un total de 21 casos.

“En la administración de Quirino Ordaz, en el tema violación, a pesar de que la mayoría de los casos, no se están denunciando, de todas maneras la estadísticas hablan de un aumento del 40 por ciento y aumento solamente considerando la denuncia, entonces si tomamos en cuenta que la mayoría no acude a la Fiscalía, pues todavía puede ser mayor el aumento”, subrayó.

Dijo también que en este Gobierno la violencia de género es algo que se ha estado dejando al último, no hay una verdadera voluntad de abordar la violencia contra las mujeres.

“La violencia a las mujeres siempre es el último eslabón que quieren abordar, siempre hay otras emergencias, otras necesidades, y ese tema generalmente no se aborda, no se comprometen, la verdad como te digo, las instituciones de mujeres, pero más allá de eso, las otras también no han cumplido el trabajo”, sostuvo.