Registran comerciantes aumento en ventas, tras apertura de tráfico vehícular al Centro de Culiacán

'Se estaba muriendo la Morelos', admite la encargada de un céntrico hotel

Belem Angulo

Después de las primeras horas de la apertura al paso de automóviles en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán, los comerciantes registraron una alza de ventas con respecto a las semanas en las que la circulación era exclusiva para peatones.

Eleodora Pérez Martínez, encargada del Hotel y Restaurante La Jolla, ubicado en la avenida José M. Morelos señaló que el aumento en ventas supera el 100 por ciento.

"Hoy, bendito sea Dios, hemos tenido venta y han llegado al Hotel. Antes no llegaban porque no había entrada al estacionamiento, ya nos estaba perjudicando mucho. Se estaba muriendo la Morelos", destacó.

"Tenía 5 comidas al día, ahorita he vendido más de 30 comidas. He tenido que pedir prestado para comer, para surtir. El dueño del local me estaba perdonando la renta".

El día lunes, después de una manifestación y reunión con locatarios del Centro de Culiacán, el Presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro solicitó a la inmediatez abrir la Calle Morelos en los tramos del Centro que van de la Cristóbal Colón a la Antonio Rosales y el acceso a la calle Ángel Flores en el tramo de la avenida Domingo Rubí a Riva Palacio.

Las exigencias de los comerciantes habían quedado registradas en una serie de protestas que iniciaron a principios del mes de junio, tras la decisión de la autoridad municipal de cerrar el flujo vehicular en el sector el pasado 16 de abril, como medida preventiva ante el aumento de casos de coronavirus en el municipio.

La madrugada del pasado 7 de julio, se instalaron muros de hormigón en diferentes vialidades del Centro de la ciudad para la creación de un circuito peatonal no permanente como parte del Plan de Movilidad 4S que el Gobierno federal propuso en la llamada Nueva Normalidad, esto se acordó con la Unión de Locatarios del Centro, de acuerdo al secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yarahuán.

"No hay ningún malentendido, el dirigente (de los locatarios) aceptó los acuerdos y él dice de su viva voz que él acepta los acuerdos. No hay malentendido, ninguno. Fuimos muy claros. Tiene malentendidos el que quiere tener malentendidos", declaró después de que los comerciantes protagonizaran una sexta manifestación en la que intentaron retirar los muros, para después cerrar la circulación en la avenida Álvaro Obregón.

El lunes, el Ayuntamiento de Culiacán informó que se accedió a reabrir algunas vialidades para vehículos de manera inmediata.

"Todavía faltan unas partes que van a abrir, esperamos en Dios que cumplan porque ya nos lo habían prometido muchas veces y no habían cumplido", comentó Pérez Martínez.

- ¿Usted participó en alguna manifestación?

Claro que sí, en la de ayer (lunes).

Solicitó el apoyo de los ciudadanos que actualmente se encuentran a favor de la peatonalización del Centro.

"Que se pongan a favor de nosotros, para nosotros trabajar... tenemos que sobrevivir y si no hay gente, se va a morir el Centro", dijo.