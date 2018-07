Registran gran avance Centro de Autismo, y el Centro de Ciegos y Débiles Visuales que tendrá Sinaloa - Noroeste

Registran gran avance Centro de Autismo, y el Centro de Ciegos y Débiles Visuales que tendrá Sinaloa

El gobernador refirió que se trata del primer Centro de Autismo que tendrá Sinaloa, e incluso el único a nivel regional en el noroeste, además del Centro para Ciegos y Débiles Visuales, en los que se invertirán 74 millones de pesos y 44 millones más, respectivamente

Noroeste / Redacción

Culiacán, Sinaloa.- La construcción del Centro de Autismo, y el Centro de Ciegos y Débiles Visuales quedará concluida en noviembre, dio a conocer el gobernador Quirino Ordaz Coppel, al realizar en compañía de su esposa, la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, un recorrido por los trabajos que registran un gran avance.

Acompañados por funcionarios del DIF, como la directora general, Connie Zazueta y damas voluntarias, el mandatario estatal y su esposa recorrieron bajo una ligera lluvia ambos edificios en construcción, cuya obra civil está prácticamente terminada.

El gobernador refirió que se trata del primer Centro de Autismo que tendrá Sinaloa, e incluso el único a nivel regional en el noroeste, además del Centro para Ciegos y Débiles Visuales, en los que se invertirán 74 millones de pesos y 44 millones más, respectivamente, cuya operación estará a cargo del Sistema DIF Sinaloa, mientras que el equipamiento lo proveerá el DIF Nacional.

“Es una obra muy sensible, de alto sentido social, porque es un problema que se ha acrecentado mucho en Sinaloa; niñas, niños, jóvenes, que padecen esta condición de autismo, no tienen muchas veces dónde ser atendidos, y me sorprendió mucho ver lo rápido que va a la obra, está muy avanzada”, reconoció.

Por ello, ponderó la iniciativa de su esposa, Rosy Fuentes, quien planteó desde un principio la necesidad de contar con estos centros para brindar esa atención especializada, con personal de destacada experiencia, como está ya previsto.

Agregó que al igual que el Centro de Autismo, el Centro de Ciegos y Débiles Visuales, será único en el estado, y tendrá todas las condiciones para ser un lugar de atención de excelente calidad, con equipamiento, talleres y escuelas.

Por su parte, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, mencionó que este proyecto ha sido un sueño para ella, y ver el avance físico que registra la obra lo consideró muy alentador.

Señaló que ambos centros contarán con todo lo necesario, pues el DIF se asesoró con los mejores especialistas en el tratamiento del autismo y de la ceguera, y por ello avizoró que difícilmente habrá otro centro con esta calidad.

“En verdad estoy muy satisfecha porque principalmente esto es para la gente que no tiene el acceso para atender a sus hijos, que no tienen el poder económico para trasladarlos a otros lugares, aquí en Sinaloa van a tener ese acceso, y espero que pronto esté hecho una realidad”, concluyó.

El Centro de Autismo contará con cubículos de psiquiatría y psicología, área de medicina general, área de observación, cámara de Gesel, área de electrocefalografía, clínica del sueño, cubículo de lenguaje, neurólogo, electrofisiología, terapia sensorial y una cámara hiperbárica.

A su vez, el Centro de Ciegos y Débiles Visuales tendrá una clínica con áreas de trabajo social, psicología, psiquiatría, odontología, oftalmólogo y optometrista, pero también contará con una escuela con asistencia tecnológica con seis aulas.

De igual manera, un taller de braille, máquina Perkins, punzón y tableta, taller de etnografía, tiflotecnología y ábaco, taller de vida diaria y un cuarto oscuro.