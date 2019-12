Registran mÃ¡s de 40 desaparecidos en Ahome durante noviembre

Registran más de 40 desaparecidos en Ahome durante noviembre

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Más de 40 personas desaparecidas se registraron durante el mes de noviembre en Ahome, aunque la cifra podría elevarse debido a que se sabe de casos que no han sido denunciados.

Mirna Nereida Medina Quiñónez, líder del colectivo Rastreadoras de El Fuerte, indicó que recibieron la denuncia oficial número 42 la mañana de este lunes, cuando familares del joven Raúl Alberto 'S' acudieron a su oficina para reportar que no saben de él desde el 8 de noviembre, y se le vio por última vez en el Ejido México.

"Con éste son 42, pero sabemos que no son todos, porque a algunos se los llevaron en grupo. Por ejemplo, hay un grupo de cinco muchachos que desaparecieron en San Miguel, de los que ya vinieron dos y faltan tres que vengan a registrarse; también hay tres grupos de tres muchachos que desaparecieron en Las Malvinas, o sea, nueve muchachos incluyendo dos muchachitas, y solamente han venido tres. Por lo tanto, pues ya en total nos da la cifra de casi 60 personas desaparecidas", expuso.

"Los números son muy duros, muy fríos, pero hay que hablar con la verdad y hay que poner ese foquito rojo de que estamos en una emergencia. Hay que ver la realidad de las desapariciones que tenemos aquí en la Zona Norte, precisamente en Los Mochis", agregó.

De los cinco desaparecidos el 4 de noviembre en San Miguel Zapotitlán, ya se tienen las fichas de Evel Rosario 'P' y Felipe 'G'. Además, se tienen las fichas de César 'M' y Francisco Enrique 'R', quienes desaparecieron el 6 de noviembre en la colonia Jiquilpan.

También se registró el caso del joven Manuel Fernando 'M', quien fue reportado desaparecido el 23 de noviembre en la colonia Ampliación Santa Alicia, pero fue encontrado con vida por los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, y ya se encuentra con su familia.

Medina Quiñónez indicó que la mayor cifra de personas desaparecidas en un mes había sido de 24, pero además, se ha incrementado la desaparición de mujeres jóvenes. En este sentido, apuntó que durante noviembre se registraron seis jóvenes desaparecidas, pero una se encontró con vida y regresó a su casa.

Hace unos días, el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola, declaró que en C4 sólo se tenía el reporte de dos casos de desaparición en Ahome durante noviembre, y que ambos fueron localizados con vida y regresados a sus hogares. Asimismo, aseguró que la información que se manejaba ya en algunos medios no era real, sino que se trataba de una sicosis generada en redes sociales.

Al respecto, la lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte lamentó dichas declaraciones y urgió a implementar protocolos de seguridad para frenar las desapariciones, y especialmente pidió que C4 se apoye más en las cámaras de videovigilancia.

"Yo pienso que el secretario Juan Fierro se salió del entorno, él debe reconocer las desapariciones, él no es la instancia para dar las cifras. Nosotros no somos unos mentirosos, no queremos generar sicosis. Nosotros queremos que se reconozcan las desapariciones y se actúe, o qué está pasando, ¿están en contubernio con quienes se los están llevando, o no quieren que Ahome se vea señalado como un municipio de desaparecidos?", comentó.

El colectivo registra, desde su creación en septiembre de 2014, un padrón histórico de mil 286 personas desaparecidas en la Zona Norte del Estado; han encontrado los restos de 191 personas, de los que han identificado 152 para regresarlos a sus familias.

CONFIRMA FISCALÍA LAS DESAPARICIONES; INVITA A LA POLICÍA MUNICIPAL A TRABAJAR EN COORDINACIÓN

El Fiscal Juan José Ríos Estavillo confirmó que durante noviembre se abrieron 43 carpetas de investigación por desaparición en Ahome, e informó que en uno de los casos la víctima fue localizada con vida.

"Tenemos 42 personas no localizadas, y tenemos una localizada viva, lo que nos dio en el mes de noviembre. Son 43 carpetas únicamente por lo que corresponde aquí, en el municipio de Ahome", indicó.

"Hacemos una invitación a las autoridades preventivas para establecer esquemas de coordinación con las autoridades estatales y federales", agregó.

El titular de la Fiscalía General del Estado estuvo este lunes en Los Mochis para participar en una ceremonia de reconocimiento al desempeño del personal que forma parte de la institución del Ministerio Público, Policía de Investigación y Periciales.

Anunció que en los próximos días se integrará a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, la cual es de reciente creación en Sinaloa, el Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda, localización e investigación por desaparición de mujeres.

"Este acuerdo será publicado en el Periódico Oficial el 10 de diciembre, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, y bueno, pues esta es una tarea que tenemos no nada más en la búsqueda y la localización de mujeres, sino de cualquier persona. Este es un tema que como política nacional, con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la interacción que se ha tenido con los gobiernos estatales y las fiscalías estatales, pues tenemos todavía deudas pendientes", señaló.

Este fin de semana, la Fiscalía difundió las fichas de cuatro mujeres desaparecidas en Ahome: María Elena 'V', desaparecida desde el 5 de octubre; Janeth Maricruz 'M', desaparecida el 23 de noviembre; Bárbara Ann 'E', desaparecida el 13 de noviembre; y María Lidia 'G', desaparecida el 10 de noviembre.