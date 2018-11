Regresa el mundo mágico con Los Crímenes de Grindelwald

Brontis Jodorowsky es el único actor mexicano que es parte de esta fantasía, que llega a los cines este viernes

Noroeste / Redacción

Es casi un hecho que cuando dos mundos paralelos se cruzan, el colapso de éstos es inminente. Claro que las leyes de la física no aplican para el mundo mágico, en donde la realidad es relativa, y la magia y los hechizos son cosa de todos los días.

Así es como unidos por la fantasía, dos universos imaginados por la célebre escritora J.K. Rowling regresan una vez más a la pantalla grande, con una gran expectativa entre chicos y grandes.

Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindewald estrena este viernes en todo México, la secuela relata la nueva aventura en la que un joven Albus Dumbledores pide ayuda al mago Newt Scamander para detener al malvado Grindelwald.

Una cinta en la que se podrá conocer a la famosa serpiente compañera de Voldemort, Nagini, cuando todavía era un ser humano y conocer más a fondo varios nombres y apellidos que siguen resonando en las mentes de todos los fanáticos potterianos.

Las expectativas para este próximo estreno son altas.

La primera película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos recaudó 814 millones de dólares, un número con el que la mayoría de los estudios soñarían, pero cuando se trata de Harry Potter se puede soñar en grande, publicó vanguardia.com.

De acuerdo con algunos críticos especializados, la secuela de J.K. Rowling podría lograr un fin de semana de apertura de 65 millones a 75 millones de dólares, con calificaciones en Rotten Tomatoes de 56 por ciento y 98 por ciento de expectativa por parte del público.

TODO ES UN SECRETO

De acuerdo con un artículo publicado por la Revista Time escrito por Kate Samuelson, la verdadera magia de la cinta se encuentra en los secretos que la envuelven desde su preproducción.

La película cuenta con políticas muy estrictas, como el utilizar nombres en código para cada personaje, horarios de filmación que están protegidos por acuerdos de no divulgación y guiones digitales que se cifran y desaparecen después de cierto tiempo.

J.K. Rowling prácticamente es la reina de los secretos, de hecho ella ha confiado muy pocos detalles sobre cómo se desarrollarán las tres películas restantes de la serie propuesta en cinco partes.

Incluso el productor Tim Lewis, que ha trabajado en ocho entregas de Harry Potter, asegura no tener idea de lo que pasará después de este estreno.

Otro de los detalle tiene que ver con la ambientación y el vestuario. Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindewald utilizó más de mil disfraces, entre ellos 400 abrigos, todo para recrear un París de los años 20 con calles empedradas y farmacias y restaurantes antiguos.

Brontis Jodorowsky

UN MEXICANO CON HARRY POTTER

El elenco no deja de sorprender con el regreso de Eddy Redmayne como Newt Scamander y la integración de Brontis Jodorowsky como Nicolas Flamel.

El actor mexicano-francés, hijo del director chileno Alejandro Jodorowsky, habló en exclusiva con Vanguardia desde París:

“Mi personaje es alguien mítico, es Nicolas Flamel y para todo los potterianos y fanáticos de este universo de J.K. Rowling es toda una leyenda. Me tocó interpretarlo, nadie me conoce y en la película como estoy caracterizado tampoco me van a reconocer, lo cual es bueno porque podré seguir yendo al súper (risas)", platicó.

"Me sentí muy privilegiado, simplemente atendí a un casting al que me invitaron en Francia, fue alguien que conoce mi trabajo tanto en teatro como en cine independiente, alguien que cree mucho en mí. Actué como un señor de 600 años, yo no tengo esa edad (risas) pero cuando pasé al casting ni sabía que era para esa película y menos para ese papel”.

Presentado como un ser inmortal y amigo cercano de Dumbledore, Nicolas Flamel aparece en el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal y en su adaptación cinematográfica.

Basado en una persona real, el académico apareció en la historia gracias a que J.K. Rowling soñó con él y decidió incluirlo en la novela.

“Dos semanas después me llamaron a Londres solo para ver a David Yates y que me dijera que le encantó mi casting y que me quería en la película, por supuesto dije que sí; yo había leído y visto todas las películas de Harry Potter con mis hijas. Para mí esta película es diferente, claro que es comercial y una mega producción, pero también es una cinta con mucho contenido. Está hablando de cosas del presente, en general es algo que me gusta mucho”.