Regresa Marcelo al 11 inicial de Brasil para enfrentar a Bélgica en los Cuartos de Final de Rusia 2018 - Noroeste

Futbol

Regresa Marcelo al 11 inicial de Brasil para enfrentar a Bélgica en los Cuartos de Final de Rusia 2018

El considerado mejor lateral izquierdo del mundo superó una lesión en la espalda que le impidió jugar contra México y regresará al once en lugar de Filipe Luis

Reforma

05/07/2018 | 11:53 AM

KAZÁN, Rusia (Agencia Reforma)._ Marcelo y Gabriel Jesús tienen el voto de confianza para enfrentar a Bélgica.

El considerado mejor lateral izquierdo del mundo superó una lesión en la espalda que le impidió jugar contra México y regresará al once en lugar de Filipe Luis, mientras que el delantero del Manchester City se mantendrá como titular pese a las críticas por su falta de gol.

Decisiones que el técnico de Brasil, Tite, supo capotear, para tener contentos a todos sus jugadores de cara al partido de los Cuartos de Final.

“Platiqué con los dos, Marcelo y Filipe Luis: Marcelo se fue por un problema de salud (espasmos en la espalda) y no estuvo contra México por un problema físico ya que solo podría jugar entre 45 y 60 minutos. Filipe Luis lo hizo muy bien los dos juegos, existe la competencia entre ambos, pero por el criterio Marcelo está de vuelta”, expresó el timonel previo al reconocimiento de cancha de la Arena Kazán.

Para explicar la suplencia de Roberto Firmino, mucho más decisivo frente al marco que Gabriel Jesús en esta Copa del Mundo, Tite reveló una charla con el futbolista del Liverpool.

“La versatilidad de Gabriel nos permite ajustar al equipo arriba por las características que él tiene. Les voy a hacer una confesión, no suelo hablar de lo que ocurre en el vestidor porque el vestidor no se toca, pero ahí voy: después del juego contra Serbia, le di un abrazo a cada uno y fui con Firmino y le dije ‘usted merecía estar adentro por los dos juegos que ha hecho, pero como técnico tengo que leer las necesidades del juego’. Él me respondió: ‘profesor, estoy feliz por el resultado, caramba’”, finalizó.