CASO TIBURONARIO

Regresan ante juez tres ex funcionarios por caso tiburonario

Tres ex servidores de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del periodo de Mario López Valdez tendrán audiencia esta semana

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Los tres ex funcionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del periodo de Mario López Valdez como Gobernador, regresarán este martes al Centro de Justicia para encarar la audiencia intermedia por el proceso que existe en su contra.

Esta audiencia intermedia fue pospuesta la semana antepasada, debido a que el Juez aceptó la solicitud del asesor jurídico del Acuario Mazatlán, quien pidió 10 días más para estudiar la carpeta de investigación, que constaba de 30 mil hojas.

En aquella ocasión, el pasado 25 de septiembre, estuvieron juntos por primera vez los tres ex funcionarios, y por lo menos un abogado de cada uno, ante el juez.

También esa ocasión fue la primera vez que se presentó el asesor jurídico del Acuario de Mazatlán, pues apenas cinco días antes había sido nombrado como coadyuvante del caso para reforzar el trabajo de la Fiscalía.

Originalmente, el juez reprogramó la audiencia intermedia para el martes 8 de octubre a las 14:00 horas, en la Sala C del Centro de Justicia de la zona centro norte de Sinaloa, sin embargo en el apartado de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, aparece que la sesión se realizará a las 08:30 horas y en la Sala D.

Desde finales de 2018, la Fiscalía General del Estado acusó a Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, y Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, de avalar con sus firmas dos licitaciones irregulares.

Debes Leer:

El cardumen que colapsó el tiburonario

Defensa de acusados por caso Tiburonario, piden dos meses de prórroga para investigar

¿Quiénes son los peces gordos del Tiburonario? Esta es la cadena de implicados en el colapso de la obra del acuario

Estas licitaciones fueron necesarias para concretar en contratos millonarios para las empresas Osuna y Osuna Arquitectos, en 2013, y a Grupo Ecosistemas de México, en 2016 para que construyeran la tercera y última etapa del Tiburonario del Acuario Mazatlán.

La obra colapsó y comenzaron las investigaciones sobre posibles actos de corrupción desde su construcción.

LOS SEÑALADOS

La Fiscalia los acusa de avalar con sus firmas dos licitaciones irregulares:

* Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo

* José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos

* Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos