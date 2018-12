RegresarÃ¡ TiburÃ³n Toro al Acuario MazatlÃ¡n

Regresará Tiburón Toro al Acuario Mazatlán

.

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ El Tiburón Toro regresará a las instalaciones de Acuario Mazatlán en enero, a casi años de su traslado a Acuario Michin, en Guadalajara, Jalisco, por el colapso del tiburonario.

Esta especie fue una de las cinco que fueron trasladadas hacia el acuario para mantener los cuidados correspondientes y regresarlo una vez que las instalaciones estuvieran en condiciones de aceptarlo.

El Director del Acuario, Pablo Gerardo Rojas Zepeda, mencionó que esto se logró después de un recorrido de inspección a las especies en la capital jalisciense y buscarán, poco a poco, la manera de regresar a las otras cuatro.

“Fuimos a ver en qué estado de salud se encontraban las especies que se llevaron de aquí cuando colapsó el tiburonario y vimos la posibilidad de ver si pudiéramos reintroducir alguna especie de las que se llevaron y se acordó que el Tiburón Toro será el primero que pudiéramos reintroducirlo aquí”, declaró.

Esta especie de tiburón se caracteriza por su imponente figura; mide aproximadamente 1 metro con 20 centímetros; sin embargo en su cuerpo robusto lo que lo hace imponente, además de su rapidéz para devorar a sus presas.

El tiburón toro es una de las especies con más probabilidades de ataque a humanos, después continúan el tiburón blanco y el tiburón tigre.

Come en horarios determinados, de preferencia por las noches, con la finalidad de que durante el día no tenga la necesidad de alimentarse de otras especies, de ser así puede convivir con todas, sobre todo con rayas y con pargos.

“Estamos dando los puntos finales al esquipo de soporte de vida de la pecera oceánica, vamos a readecuar un poco la distribución de las especies que ahí tenemos para darle cabida al tiburón toro”, comentó.

“Vamos a hacer un reacomodo de especies e introducir especies que no corran riesgo de convivir con esta especie, las rayas son especies más chicas, especies de pargos, esas son especies que no son muy agredidos por el tiburón”, dijo.

Rojas Zepeda señaló que todas las especies de la paramunicipal que alberga Acuario Michin se encuentran en excelente estado, sin embargo sólo se traerán al tiburón toro, pues no cuentan con las instalaciones adecuadas para albergar a las demás.

Agregó que en dado caso que no se pudiera traer a las demás especies, pudiera hacer intercambio de otros animales para continuar con la preservación del lugar.

“Están en muy buen estado todas las especies, lamentablemente no nos podemos traer a todas las especies porque no contamos con espacio suficiente, el tiburonario todavía no está liberado, vamos a intentar traer las que podamos”, informó.

¿Quien paga el traslado?, se le preguntó.

“En el convenio dice que paga Acuario Michin, ellos lo van a traer, nosotros coadyuvaremos”, respondió.