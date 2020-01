Reina la película Parásitos en los premios SAG 2020

Hace historia "Parásitos", de Bong Joon-ho, es la primera película en un idioma extranjero en llevarse el máximo premio de los SAG

Noroeste / Redacción

Los premios del Sindicato de Actores 2020 (SAG en sus siglas en inglés) premio está noche a “Parásitos” como Mejor Película, siendo está la primera vez que se lleva el máximo premio una película que no está hablada en inglés.

La película del productor Bong Joon-ho, que apenas se proyecta en los cines de Sinaloa, y habla sobre lo problemas de clasistas, pisó fuerte en la entrega número 26 de los premios SAG que se realizaron en Los Ángeles, la noticia del triunfo de la película se difundió a través de las redes sociales de dichos premios.

“@ ParasiteMovie es la primera película en idioma extranjero que se lleva a casa el Actor® para esta prestigiosa categoría 👏 #sagawards”, escribieron en las redes sociales de los premios, acompañado de un video donde se ve al elenco de la película festejar el triunfo.

Cabe destacar que “Parásitos” suma este premio al de “Mejor Película de habla no inglesa” que se llevó en los Globos de Oro y a La Palma de Oro que conquistó en Cannes.

Se corona Joaquin Phoenix

Otros de los premios que trascendió en los SAG 2020 fue el de Mejor Actor, que se lo llevo Joaquin Phoenix por su actuación en Joker.

El actor se enfrentó en la categoría a Christian Bale por Ford v Ferrari; Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time … in Hollywood; Adam Driver por Marriage Story; y Taron Egerton por Rocketman.

Otros ganadores en Categoría de Cine

Mejor elenco en una película: Parasite ("Parásitos")

Mejor actor: Joaquin Phoenix - Joker

Mejor actriz : Renée Zellweger - "Judy "

Mejor actriz de reparto : Laura Dern - Marriage Story ("Historia de un matrimonio")

Mejor actor de reparto : Brad Pitt - Once Upon A Time… In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood"

Mejor elenco de dobles de riesgo : Avengers Endgame

Premio honorífico a una trayectoria artística: Robert de Niro