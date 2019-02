ReinserciÃ³n social en jÃ³venes es mÃ¡s efectiva que castigos: expertos

Reinserción social en jóvenes es más efectiva que castigos: expertos

La integrante de una organización internacional y un funcionario de la Secretaría de Gobernación compartieron las soluciones legales y filantrópicas que, aseguran, México necesita

Heriberto Giusti Angulo

Expertos en materia de reinserción social visitaron la ciudad de Culiacán para ser parte del panel “Nuestros Adolescentes y Jóvenes en Sinaloa”, organizado para compartir soluciones a los problemas de violencia en los que se ven inmersos los jóvenes de esta entidad.

Según Francisco Castellanos García, director de vinculación interinstitucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la Secretaría de Gobernación, cada vez se tiene más conocimiento de cómo hacer que los jóvenes de México eviten cometer delitos o, si ya lo cometieron, que no lo hagan de nueva cuenta y se reintegren a la sociedad.

“Cada vez más hay investigación para entender el perfil de estos adolescentes, que muchas veces pues se combinan una serie de factores. No solamente, aunque es un factor importante, la dinámica familiar: a veces son de familias desintegradas donde no ha existido siempre el apoyo”, expone.

“La situación económica es muy clara. Tenemos el informe del INEGI sobre los adolescentes privados de la libertad del año 2017, que se publicó hace un par de meses, y que nos muestra todo el perfil de los chicos que llegan a los centros de reclusión. Y pues ahí vemos deserción escolar, consumo de sustancias tóxicas y adicción, o participación en actos violentos y en grupos delictivos. Entonces hay un contexto y un entorno muy adverso, y sobretodo en lugares y en estados donde hay presencia del crimen organizado”, asegura.

Critica que la opinión pública, en general, está excesivamente orientada a buscar un castigo brusco en estos jóvenes, cuando en realidad la evidencia indica que un programa de reinserción social es una mejor alternativa.

“Nos dicen frecuentemente que hay una opinión pública en el cual el sistema de adolescentes es muy blandengue, es muy ligero y no ejerce la suficiente presión. Esto tiene que ver con que creemos que la única respuesta que hay que atender es a partir del castigo y del encierro. Pero en términos de la protección integral del modelo de reconocimiento a los derechos del niño, estamos usando la cárcel como el último de los recursos”, indica.

“Quiere decir que antes de llevar un chico a la prisión, debemos intentar todos los mecanismos para que se reinserte a la vida social, que regrese a la escuela, que tenga la capacidad de estudiar. Sabemos que es un problema no solamente de los chicos que comenten delitos: una gran proporción de adolescentes, a partir de tercero de secundaria y durante el bachillerato, salen del sistema educativo y nadie los retoma: salen de la escuela, quedan desprotegidos, están en contacto con la calle, las familias ya no son la contención... y entonces el entorno se vuelve adverso”, declara.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación comparte que actualmente se está trabajando en la implementación de una Ley que vendría a mitigar muchos de estos problemas.

“Queremos poner en práctica toda esta nueva Ley que nos habla de buscar la reintegración social, la reinserción de los chicos de nueva cuenta a su vida social, con una consciencia mas critica, con una responsabilidad de sus hechos”.

“Todo esto forma parte de un nuevo sistema penal. Es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, del 2016, que forma parte del conjunto de reformas en el país para el Nuevo Sistema Penal Mexicano, y que también toma todo el esquema de los juicios orales, etcétera, pero enmarcado en la protección integral de los derechos del niño que proclama la convención que quedó en la Constitución y que también la Ley General de Niños Adolescentes toma en cuenta”, dice.

“Entonces estamos por cumplir tres años, en el mes de junio, de la promulgación de esta Ley. Y para eso se creó un grupo de trabajo con las instancias federales y hemos pedido a los gobiernos estatales que formen subcomisiones de trabajo en donde se concentren todas esas personas que forman el Sistema, para que vayan revisando cuáles son los acuerdos y las bonificaciones que demanda la Ley y empecemos a trabajar de esa manera en el Estado. Sinaloa ya tiene su subcomisión, con la idea precisamente de ir tomando este nuevo rumbo”, expresa.

Aclara que estas medidas no están encaminadas a quitarle responsabilidad al adolescente que delinque, sino que servirían para corregir de una manera más humana.

“No es un sistema que le quita la responsabilidad a los jóvenes. De hecho, la definición de esta nueva Ley es eso: un sistema de responsabilidad penal, que quiere decir que vamos a llevar a los adolescentes a que reconozcan y asuman sus actos... y también tiene consecuencias. Lo que vamos a variar, en cambio, está en la manera de aplicar las medidas de sanción: quiere decir que en lugar de primero ir a encerrarlos y ponerlos en la cárcel, vamos a buscar programas para ver cómo está su situación familiar, dónde dejó sus estudios y qué otros problemas tiene”, expone.

“Entonces esta Ley lo que va a buscar es eso. Y le va a dar prioridad a las medidas y a los programas fuera de la cárcel: si los adolescentes cometen delitos en su comunidad, en esa comunidad tienen que reinsertarse. Y por eso esta Ley pide la colaboración de las autoridades federales y principalmente de las autoridades estatales.

“El Sistema lo conforman los jueces, los fiscales, los defensores de oficio, las personas que aplican todas las medidas. Pero deben estar especializadas, no puede ser nada más así que ‘Ya ahora ya soy juez penal, y ahora ya voy a ser de adolescentes’. Tengo que entender la psicología, la personalidad, el contexto familiar, el desarrollo”, explica.

Finalmente, Castellanos García invita a reflexionar sobre el hecho de que los problemas que enfrentan los niños y adolescentes contemporáneos, son de una naturaleza más compleja que los que vivieron generaciones pasadas.

“Está cruzado también un tema muy fuerte de problemas de salud mental. Tenemos una generación de adolescentes, de jóvenes con estrés, con angustia, con enfermedades derivadas de las presiones sociales, que antes eran solamente del mundo adulto. Y hoy tenemos que estarlo atendiendo, porque todo esto puede llevar a desencadenar conductas antisociales y potencialmente también delitos.

“Son nuestros adolescentes. Tenemos que reflexionar porqué nuestra sociedad ha llegado a generar este tipo de personas a las que no les hemos abierto otras oportunidades de desarrollo, y toman la decisión de acciones que les causan daño a ellos y daños a la sociedad”, reflexiona.

La ciencia de la reinserción social

Al evento también asistió Ana Paola Sáenz, directora de investigación de la Fundación Reinserta, organización internacional cuya función social es prevenir el delito y mejorar la impartición de justicia penal en pro de los Derechos Humanos.

“Desde Reinserta mexicano, a nosotras lo que nos interesa un poco es cómo seguir sumando esfuerzos respecto a esta organización que se está ocupando de hacer algo que nos hace mucha falta en el país, y es evaluar y mediar para tomar decisiones basadas en evidencia: que estas decisiones no estén tomadas desde más o menos tendencias políticas, o más o menos lo que suena que está en boga, sino que estén basadas en evidencia de lo que el Estado particularmente requiere”, expone.

La experta explica que han desarrollado un método para determinar qué tan probable es que un joven comience a delinquir.

“De hecho trabajamos directamente con adolescentes, hombres y mujeres, de la Ciudad de México y del Estado de México que se encuentran cumpliendo medidas de sanción por cometer algún delito grave. Recientemente sacamos un diagnóstico en el que visitamos 10 estados (incluido Sinaloa), en los cuales evaluamos tanto las condiciones de los chicos dentro de los Centros de Internamiento, como otros factores importantes relacionados con el trauma complejo: es decir, la victimización de los propios adolescentes, la cuestión de las adicciones y también los rasgos o sistemas de fortaleza que ellos pueden llegar a tener”, expresa.

“Lo que nosotros encontramos es lo que de alguna manera, vamos a decir desde el sentido común, se viene diciendo, pero encontramos algunas evidencias cuantitativas interesantes. Por ejemplo, que en el caso de los adolescentes que cometen delitos bajo la influencia de alguna droga, tienden a comenzar la vida delictiva hasta 3 años antes que adolescentes que no consumen sustancias. También encontramos que haber vivido situaciones de trauma complejo, y con esto no me refiero al estrés postraumático que todos hemos pasado, sino que consecutivamente esté bajo la situación de trauma adelanta también tres años el inicio en la vida delictiva”, asegura.

Indica que otro factor muy determinante en las conductas delictivas es la influencia que ejerce una familia en donde hay sujetos con estas tendencias.

“El 48 por ciento de nuestra muestra tenía algún familiar dentro de la cárcel. Entonces, nuevamente, ese también es un indicador muy interesante acerca de la influencia que puede llegar a tener la familia. Y lo importante que es evaluar el papel de la familia para la reinserción social de las y los jóvenes, pues así como siempre pensamos que la familia puede ser un papel protector, tenemos que detectar que, al menos en la mitad de los casos, la familia puede ser un factor de riesgo. Entonces creo que sí es muy importante que las decisiones de política pública estén basadas en esta evidencia”, enfatiza.

Asimismo, comparte que el método que desarrollaron ha tenido unos resultados muy positivos a la hora de reinsertar a estos jóvenes en su comunidad de origen.

“En el caso de Reinserta, nosotros tenemos un Centro de Reinserción de Post-internamiento y, gracias al apoyo de la agencia estadounidense USAID, hemos evaluado el impacto de este modelo durante tres años y hemos logrado una reinserción del 95 por ciento de nuestros casos”, asegura.

“Entonces creemos que la reinserción es posible, creemos que el hecho de que estos jóvenes que durante mucho tiempo no han vivido como sujetos con Derechos, sean captados por el Sistema. Es también una oportunidad para hacer un cambio”, manifiesta.