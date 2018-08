Reinventa Luis Núñez a los monumentos de Mazatlán - Noroeste

ILUSTRACIÓN

Reinventa Luis Núñez a los monumentos de Mazatlán

El artista gráfico realizó ilustraciones de sus 15 monumentos favoritos en un proyecto personal

Fernando Espinoza

Lo que comenzó como un hobbie terminó viralizándose en Facebook: Luis Núñez creó 15 ilustraciones de sus momentos favoritos de Mazatlán qué terminaron inundando esta red social.

El joven creativo, de 23 años, egresó hace un año de la Licenciatura en Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa (Itesus), e hizo sus prácticas profesionales en Periódico Noroeste, en el departamento de Diseño Publicitario, y actualmente se desarrolla como diseñador en una empresa de publicidad, trabajo que combina con un negocio particular y algunos hobbies.

“Primero empecé haciendo una ilustración del Monumento al Pescador, fue por puro gusto y para practicar, me encanta Mazatlán, y cuando lo terminé a mis amigos les gustó mucho, y decidí hacer lo mismo con otros monumentos que me gustan y ese fue el resultado, nunca me imaginé que después de que los compartí iba a estar sentado aquí en una entrevista por este trabajo”, explicó Luis en entrevista para Noroeste.

